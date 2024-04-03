台灣花蓮地震│台男昨預言地震　1徵兆出事　網民驚：準過印度神童

【台灣地震】台灣附近今早（4月3日）發生7.2級地震，其後餘震不斷，鄰近震央的花蓮災情嚴重，多處房屋傾斜塌陷，引起關注。然而大災難前總會有先兆，有台灣網民就發現，於地震發生前半天，已有台男在網絡發出地震預警，提醒民眾小心，其他網民知悉後紛紛感到震驚，「神預言家」、「朝聖未來人」、「大大可以去氣象局上班了」、「準過印度神童」。



台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。鄰近震央的花蓮災情慘重，北濱街、軒轅路等兩處都有5層樓以上房屋傾斜，兩處房屋1樓皆已塌陷，有位於1樓的早餐店因而整層「消失」，其中位於軒轅路的「天王星大樓」整棟傾斜將近45度，多人被困。受地震影響，台灣高鐵全線停駛，車廂內停電，台北捷運則停駛40分鐘。

地震引起當地關注，有網民發現，原來在地震半天前，已有台男在網絡發出地震預警，提醒民眾小心。

事緣周二（4月2日）晚上8時左右，有台灣女網民於Facebook群組「路上觀察學院」發布多張台灣天空出現奇景照片，形容「今天的天空好奇怪，怪美的」。不少網民大讚天色漂亮，但至晚上8時17分，有男網民留言「漂亮，但有921大震（1999年9月21日台灣7.3級地震）前傍晚的味道，怕怕的，要小心注意的」。

有台灣女網民於Facebook群組「路上觀察學院」發布多張台灣天空出現奇景照片，形容「今天的天空好奇怪，怪美的」。（Facebook群組「路上觀察學院」）

有男網民留言「漂亮，但有921大震（1999年9月21日台灣7.3級地震）前傍晚的味道，怕怕的，要小心注意的」。（Facebook群組「路上觀察學院」）

該男網民留言一出，很多網民質疑他危言聳聽，要求收聲，「你給我閉嘴！」，然而僅僅半天後，台灣附近今早真的發生7.2級大地震，網民知悉後紛紛轉軚，驚呼「這預言！」、「神預言家！」、「超準」、「朝聖未來人」、「準過印度神童」、「大大可以去氣象局上班了」、「看來大地震前，天空真的會有異象」。該男網民則以「讚好」來回應留言。