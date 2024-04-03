台灣地震│網民列1點感恩：香港真係福地　但指這個問題慘過天災

【台灣花蓮地震】台灣附近今早（4月3日）發生7.2級地震，其後餘震不斷，截至中午12時，地震至少造成4人死亡，57人受傷。台灣大地震引起兩岸人民關注，有香港網民就在連登討論區發文，感恩「香港真係福地嚟，冇天災真係好好！」。帖文惹來網民爭議，有人認同「我覺得香港好安全」，但也有網民指出香港去年已出現「世紀黑雨」，也有颱風等天災，又指出有1個問題比天災更慘。



台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

台灣中央氣象局稱，4月3日上午7時58分發生7.2級地震，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方 25.0 公里，深度為15.5公里。全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈，花蓮更有建築物傾斜，多人被困。截至中午12時，地震至少造成4人死亡，57人受傷。

台灣大地震震驚兩岸網民，紛紛祝願台灣平安，亦有本港網民於連登討論區發文，大讚香港安全，「香港真係福地嚟，冇天災真係好好！」。

帖文引起網民爭議，有人認同「我覺得香港好安全」。但也有大批網民指出，香港去年曾出現「世紀黑雨」，上月大嶼山亦曾出現地震，也有颱風等天災，「風災唔計？」、「上年世紀黑雨」、「咁快唔記得打風水浸」、「咪乘機咁燈法！」。

有網民指出，香港有1樣事情比天災更慘，「香港講生活方面嘅最大缺點，居住環境太擠逼」。（資料圖片）

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亦有網民指出，香港有1樣事情比天災更慘，獲其他網民認同，「香港講生活方面嘅最大缺點，居住環境太擠逼……有啲問題係好難用錢解決，例如你個城市空氣差，咁就點都係差」。