台灣花蓮地震｜花蓮兩大樓傾斜倒塌　市民棄車逃生驚險瞬間曝光

【台灣地震】台灣花蓮今早（4月3日）發生7.2級地震，整個早上餘震不斷，多處房屋傾斜塌陷，而受災最嚴重的花蓮，有2棟建物傾斜倒塌。從閉路電視拍得畫面，其中天王星大樓的倒塌瞬間，附近市民被嚇得慌忙棄車逃走保命，驚險一刻曝光。



天王星大樓傾斜倒塌，曾有住客被困。（X/ahoy_cubism）

花蓮近海今早上午發生的7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後台灣最大地震。兩棟分別位於花蓮縣花蓮市軒轅路2號的天王星大樓傾斜倒塌，由於大樓沒有支撐，恐有坍塌風險，當地救援人員不斷救出被困人士，而大樓7樓有2位大人1位嬰兒、6樓1名72歲老人家及8樓1名女子，至中午仍受困，消防人員趕緊救援中。

從閉路電視畫面可見，天王星大樓倒塌前，附近有行人、車輛經過，而在畫面一陣劇烈彈跳及晃動之後，大樓瞬間向下沉，之後往一邊傾斜倒塌，揚起大片煙塵，路人嚇得紛紛緊急棄車，往反方向奔走保命。

（影片截圖）

而位於花蓮市北濱街16號5層樓的幸福時刻早午餐，也因受不了強烈地震，樓層一樓遭埋變地下一樓，整棟大樓傾斜倒下。閉路電視拍下發生強震瞬間，不少住戶立即逃出大樓，站到馬路中心，隨後只有數秒，大樓便瞬間倒塌，揚起大片塵土，住戶嚇得趕緊跑到遠處避難。據當地消防局指出，北濱街這棟5層大樓居民全數脫困，已搜救完畢。