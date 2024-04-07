車cam直擊屯門私家車夾硬cut線　險撞車極驚險　片主嬲爆1招舉報

道路上突然切線的舉動，隨時害人害己！近日有網民公開車cam，顯示他駕車駛至屯門紅橋附近時，快線突然有1輛白色私家車迫近「夾硬cut線」，幾乎撞向車主的汽車，迫得他立即扭軚轉往慢線避撞，情況十分危險。片主事後將片段上傳到網上，並表示已向有關部門作出舉報。有網民看完車cam片後批評白色私家車司機「離譜」，亦有人支持樓主進行舉報，「咁樣閘埋嚟想點」、「唔好放過」。



有司機日前駕車駛至屯門紅橋附近時，快線突然有1輛白色私家車突然入中線，雙方幾乎相撞。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

片主將車cam片上傳至facebook群組「馬路的事討論區」，並怒問「咁樣揸車都得？」。畫面顯示事發於本月3日中午約1時50分，片主正沿屯門公路往元朗方向的中線行駛，駛經紅橋附近時，快線1輛白色私家車突然從後加速並打燈扭軚，在與樓主並排之時強行扭左切入中線，幾乎撞向片主汽車車頭。幸片主及時由中線切向左線，才成功避免碰撞。

而另一段車尾車cam片就可以見到，白色私家車後方有1輛黑色輕型客貨車，當白色私家車駛離快線後，該客貨車即時加速。片主於留言區回應網民查詢時指「影片見到有架貨車係咁咇佢（指白色私家車），佢應該唔熟路想cut（切線）去最左邊」。

片主事後向相關部門進行網上舉報，稱白色私家車「危險駕駛／不小心駕駛」，而從他上傳的截圖可見，他於違例詳情一欄上寫道「直接想撞埋嚟」。

影片引起網民熱議，不少網民批評白色私家車司機「離譜」，亦有人支持樓主進行舉報，「唔好放過呢啲x街」、「睇住你嚟入」、「咁樣閘埋嚟想點」、「佢真係十足想耍X你咁，唔好放過」。有網民就覺得樓主不應讓開，「下次咩事都唔好扭去避佢，否則撞到隔離線嘅車要自己食哂」，但有網民不同意相關說法，「唔通硬食？」、「片主反應好快！做得好」。

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