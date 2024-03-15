半山區泥頭車逆線衝落山　險撞對頭車再停低爆粗　車cam片引熱議

安全駕駛尤為重要！近日網上流傳一1段行車記錄儀（車cam）影片，指有泥頭車於香港島司徒拔道落山時逆線而行，迎面駛向另1輛車，幸好雙方及時停下，沒有發生事故。之後泥頭車司機將車停在路中，坐在車上與對面車司機爭論。對面車司機事後將車cam片上傳到網上，影片隨即引起網民關注，有人懷疑泥頭車車身大需「偷位」落山，但大部份網民不認同，直指片中泥頭車已然逆線，「偷位？佢騎中間嚟行喎」、「根本追住條白線一定夠扭，所以泥車輸晒冇交嗌」。



網上流傳車cam片，指有泥頭車於香港島司徒拔道落山時逆線而行，迎面駛向另1輛車。（「車cam L（香港群組）」FB圖片）

有網民將該段車cam片上傳至facebook群組「車cam L（香港群組）」中，並表示「泥車高速逆線落山」，而事發地點為香港島司徒拔道。影片中日期顯示為3月7日下午約3時，片主駕車沿司徒拔道上山，在駛過眺馬閣後治S形彎位上斜。豈料迎面遇上1架泥頭車突然偏離原行車道，扭軚駛到片主這條行車線並逆線而行，及至片主車前才停下。

泥頭車之後將車頭扭向原行車線，但車身右半仍在片主車道上，阻擋其前行。隨後可見泥頭車司機數次將手伸出窗外指向片主車頭，似在與之爭執。直至後方出現車輛，泥頭車才倒頭扭軚。片主之後發帖稱泥頭車司機「唔覺得自己有錯，仲要爆粗」，惟影片沒有聲效，故未能得知兩人對話內容。

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影片引起網民熱議，有人認為上山彎位窄，泥頭車似是車身太大需「偷位」，雖犯錯但情有可原，「本來依種路面係要兩邊讓先夠行」、「大車唔夠位要踩線」；惟大部份網民不認同相關看法，指出片中泥頭車不是「踩線」，而是已經逆線，「偷位？佢騎中間嚟行喎」、「過哂線啦」、「係部泥車自己X衝落嚟啫，根本追住條白線一定夠扭，所以泥車輸晒冇交嗌」。

另外有自稱「大車同行」的網民就認為泥頭車有一定責任，「而家地面單白線都係左虛右實上斜，間接提示讓上斜先行」、「我都係揸泥車上山頂嘅不過係另一個地盤。根本唔使咁X樣拉直嚟行嘅，最多都係踩少少火位大家就一就一定夠過」。

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