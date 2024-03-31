順利邨貨van逆線亂行　寶馬險被夾成三文治　車cam片主：小心盲毛

駕駛時真的要打醒十二分精神！近日有網民於九龍新清水灣道行駛期間，遇上有輕型客貨車逆線而行，於轉彎位迎面衝向片主前方的1輛寶馬，所幸3輛車都及時停下，才沒有釀成碰撞。惟片中可中可見寶馬堪堪夾在兩車中間，畫面非常驚險，有網民看完影片表示嚇出一身冷汗，「寶馬：差啲變三文治」、「真係嚇X死」。



網傳行車記錄儀影片，顯示有輕型客貨車在順利邨變電站附近逆線而行。（「馬路的事討論區」FB影片截圖）

有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上傳車cam片，指日前行駛時遇到有輕型客貨車逆線而行，使他及前方1輛寶馬險些遭殃，故發帖提醒其他網民，「假期大家真係要打醒十二分精神，好多盲毛！真係嚇一跳」。

從影片所示，當時為3月29日中午12時45分左右，片主在新清水灣道行駛，一旁道路上圍上工程檔板，有路牌標識說明車輛行駛方向。片主前方是1輛白色寶馬。兩車在順利邨變電站附近路段轉彎時，前面寶馬突然急剎，原來1輛輕型客貨車逆線而行，逆面衝向寶馬。所幸片主見到寶馬及時急煞，而輕型客貨車也及時收慢。

三車停下後，可見寶馬堪堪夾在兩車中間，情況相當驚險，若是任何一方反應較慢都可能釀成碰撞。之後輕型客貨車徐徐後退，寶馬亦緩緩前行，影片至此結束。片主事後大呼「好彩」，「好彩套brake（煞車）精神，如果唔係就慘」。

影片引起網民熱議，有網民大呼驚險，「真係嚇X死」、「地下寫住慢駛，原來係咁嘅原因」、「寶馬：差啲變三文治」，亦有網民批評客貨車司機「離譜」，「咁都會行咗去對面線」、「嘩呢條路一直都係雙程行車，之前又有燈位！咁都可以行到過嚟」。另外，有網民就讚樓主反應快及煞車系統靈敏，笑言「你套迫力都幾掂喎。可唔可以介紹下」、「片主叻叻」。

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