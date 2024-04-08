3隻草食動物組成「復仇者聯盟」　偷襲圍攻熟睡獅子　真相原來是…

大自然奉行弱肉強食的定律，即使1隻動物如何兇猛，始終雙拳難敵四手。1名野生動物攝影師聲稱拍攝到1張「黃金畫面」照片，扭角林羚、高角羚和疣豬組成「復仇者聯盟」，攜手合作擊殺1頭熟睡的獅子，為遇害親友報仇，由捕食者變成獵物，獅子完全無能為力，沒有任何致勝機會。



照片吸引4,800人讚好，但有人留意到改圖痕跡，留意到上載日期是本月1日愚人節，笑言「多謝提供笑話」。（facebook專頁「Latest Sightings - Kruger」圖片）

專門拍攝野生動物的facebook專頁「Latest Sightings - Kruger」上載1名攝影師的照片，並在官網稱他當時在克留格爾國家公園（Kruger National Park）留意到扭角林羚、高角羚和疣豬離奇地走在一起，並向同一個方向慢慢走到空曠地方，而該處則有1頭獅子正在睡覺，牠們突然圍攻睡獅，獅子驚醒並張嘴咆哮，但「狙獅組合」沒有被嚇跑，獅子只能倉皇迎戰，但最終負傷逃跑。帖文又聲稱估計因過去數周該扭角林羚、高角羚和疣豬的親友被獵殺，所以牠們結隊報仇。

照片吸引4,800人讚好，但有人見到質素一般，而且有改圖痕迹，而上載日期更是4月1日愚人節，紛紛笑言「我都見到復仇一刻」、「多謝提供笑話」，但亦有人認真詢問有沒有影片，該名攝影師笑稱「即將有」，沒有踢爆是愚人節笑話。

（綜合）