比AI繪圖更瘋狂！超現實主義藝術家眼中的動物　人魚從未如此恐怖

今年在奧斯卡獎上大放異彩的電影《可憐的東西》（Poor Things）裏，塑造了一個喜歡嫁接動物的怪異科學家。



而在現實中，法國超現實主義藝術家Bruno Pontiroli， 也喜歡描繪反抗自然規則的生物。

點圖放大看看Bruno Pontiroli創作的奇妙動物：

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他繪畫的主題通常採用扭曲、讓人感到不適的姿勢描繪混合人類和動物的生物，並對人與動物之間的關係進行了令人費解的探索。

他荒誕怪異的畫作，喚起了超現實和奇幻的宇宙，消除了物理規則、對當今顛倒世界的觀察出現在他的作品中。

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有人説他的畫像AI，有人説只有吃了毒蘑菇才會出現他畫中的幻想。

但不得不説，他的作品擾亂了觀眾的想象力，同時用既熟悉又易於理解的圖像轟炸了平庸的現實。

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