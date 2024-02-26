第一眼看到什麼？揭露你最近的心理狀態　見到這動物反映焦躁不安

撰文：聯合新聞網
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心理測驗有趣的地方，往往就是可以察覺你自己沒有發覺到的情緒與狀態。

以下這張圖就可以檢測出來，你最近的狀況是怎麼樣？

快跟朋友一起來試試。

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A.小狗

選到小狗的你最近有點表裡不一，看似心情很好、實則心裡煩悶。

看似好像很好說話，但實際上認定一件事情就很難改變心意，做事情正處於焦躁不安、情緒高昂的狀態，可能有一股氣想要發洩。

在婚姻裡面也是很想要有穩定幸福的生活，所以總是抱持著結婚的想法去交往，但建議可以偶爾放開束縛與框架，隨心做事會更舒服。

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B.獅子

第一眼看到獅子的你在愛情裡面比較陽剛，常常是不願意低頭的那一個，甚至會說話傷害彼此的感情，長此以往很容易讓兩人的情感被消磨。

但最近你的心情很不錯，狀態也很穩定，對未來充滿期待，有一種蓄勢待發的感覺。

心情上稍微比較浮躁，拖延症又常常來亂，需要更積極才有機會突破僵局。

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C.山上積雪

在你的情感上，你覺得麵包永遠比愛情重要，所以你不會輕易在戀愛中放縱沉溺，也因為你這樣的特質「活得太理性」，所以在異性眼裡有不一樣的魅力。

而且你特別懷舊，對於過去的人事物常常心裡緊抓不放，總是裝滿心事與回憶，但不放下就很難往前邁進。

適時的讓過去就過去，才有機會看到不一樣的風景。

第一眼見到乜？反映「心機有幾重」　見到呢樣嘢代表你純過蒸餾水第一眼睇到乜？反映你內心「最大恐懼」　見到「佢」請注意健康第一眼睇到乜？秒測你「防人之心」有幾重　呢種人對朋友毫無保留第一眼睇到蠟燭蝴蝶定其他？揭露面具背後嘅你　呢種人最深藏不露

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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