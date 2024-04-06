掃墓後咳嗽發燒！孝子入院驚揭肺內長出「小樹芽」　元兇竟是它…

不少孝子賢孫於清明節前往掃墓，原來除了要注意祭祀習俗外，還需要小心霉菌！浙江1名60歲男子打掃先人墳頭進行拜祭，回家後竟出現乾咳，3天後情況更逐步轉差，出現胸痛及發燒，他求醫時肺部感染情況已影響到呼吸功能。隨後醫生發現他的氣管內壁上有大量白色菌斑，經化驗確認是「曲霉菌」。原來男子掃墓時曾揚起不少塵土，他疑似吸入這些帶有霉菌的雜質、塵土，結果患上「霉菌性肺炎」。所幸經過治療，他體內霉菌已被祛除。醫生建議民眾掃墓時要做好保護措施，最好戴上口罩、穿長袖衣物及長褲。



浙江寧波60歲王姓司機掃墓時曾揚起不少塵土，他疑似吸入這些帶有霉菌的雜質、塵土，結果患上「霉菌性肺炎」。（資料圖片）

綜合內地媒體報道，浙江寧波60歲王姓男子於上月30日前往掃墓，由於先人墳頭已有1年沒有打掃，堆積了不少枯枝腐葉，且有大堆雜草，王先生便打算清掃一下。王先生憶述打掃的過程，其間有不少塵土揚起，「的確被嗆得咳嗽了幾聲」。不過他當時並不在意，只是繼續掃墓。

直至歸家後，王先生才感到不對勁，他開始不斷乾咳，且晚上也睡得不好。及至本月2日，他開始胸痛及發燒，於是便趕往寧波市醫療中心李惠利醫院就診。呼吸與危重症醫學科沈世茉副主任醫生詢問王先生病情，並為其安排進行電腦掃瞄，結果顯示王先生肺部長出了多個「小樹芽」。

王先生掃墓後開始持續乾咳，3天後更出現發燒、胸痛等症狀。（示意圖，GettyImages）

沈世茉指「小樹芽」形狀怪異、特別，故懷疑王先生患上「霉菌性肺炎」。因王先生肺部感染情況已影響到呼吸功能，血氧飽和度亦跌至90%，故需住院治療。經過氣管內窺鏡檢查，醫生發現王先生的氣管內壁上有大量白色菌斑，經化驗確認是「曲霉菌」。目前，王先生在經過霧化吸入及抗真菌治療後，體內霉菌已祛除，胸痛亦得已緩解，而血氧飽和度也恢復正常水平。

沈世茉推斷王先生或於掃墓時吸入帶有霉菌的雜質、塵土，因而發病。她解釋霉菌喜歡溫暖潮濕的環境，而墳地常年無人打理，可能有大量落葉覆蓋土壤，成為霉菌生長的溫床，又恰逢氣候回暖，正是霉菌滋生的季節。

沈醫生續指，屬於過敏體質的人群吸入霉菌後，可能引發過敏反應。她又提醒民眾，特別是「免疫力低下的老年人、幼兒和本身有基礎疾病的人」，於掃墓期間要盡量遠離塵土，避免接觸潮濕腐敗的泥土，亦要做好保護措施，最好戴上口罩、穿長袖衣物及長褲。

（綜合）