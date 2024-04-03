清明節10大禁忌「勿著新鞋上山」仲有1種人勿掃墓　4類供品要避免

明天4月4日是清明節，命理專家小孟老師就曾在社群平台透露了清明節的10大禁忌，以及避免祭拜的4類供品。若民眾不小心觸犯禁忌，恐怕會招惹到生靈，導致身體虛弱容易生病。



小孟老師列出了清明節10大禁忌：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.勿進出老宅，以免遇到附近的靈體。

2.下午5時前完成掃墓，逾時較容易碰到不潔之氣。

3.避免去有祖先牌位的友人家，否則祖靈跟你擦身而過，導致體弱的人易生病。

4.掃墓後不要直接返家，避免將陰氣帶回住家。

5.避免行房、打麻將，聽音樂看電視時音量要轉小聲。

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6.避免拜番石榴、蕃茄（血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖頭部）

7.勿買新鞋穿上山，否則容易招邪。

8.勿拍照，因為容易拍到不好的東西，也會對祖先不敬。

9.生日者勿掃墓，以免沖煞，但如果真的想掃墓就帶艾草前往。

10.不要亂拜他人的祖先，以免對方祖靈跟你回家。

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