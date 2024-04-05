港車北上｜內地女司機夾硬cut線直撞　港人司機心痛新車落地損毀

自去年7月實施「港車北上」以來，陸續有港人駕車北上，但不時發生事故。近日多個交通消息社交群組間流傳1組照片，指有港人司機駕駛Tesla私家車到深圳，其間1名駕駛平治私家車的內地女司機於實線將完結時，突然扭軚切線，結果撞上港人的Tesla。該港人司機事後發帖指捱撞汽車是「新車落地」，對於愛車被撞感到「心痛到爆」，又提醒其他港上開車北上時要注意當地交通路況。



有港人司機駕「新車落地」的Tesla汽車北上，沒料到於深圳被1名內地女司機切線撞到，車身損毀。（「港車北上分享群」FB圖片）

該名港人司機昨日（4日）於facebook群組「港車北上分享群」發帖，稱駕駛新車北上自駕遊期間，遭1輛內地私家車切線撞到，並遺憾表示「新車落地3個月畀佢咁搞一搞，心痛到爆」。從樓主上傳的照片中可見，事發地點應為深圳，發生碰撞後樓主駕駛的黑色Tesla左側2個車門均有不同程序刮蹭凹陷，而涉嫌切線的白色平治私家車車頭緊貼樓主後座車門，1名女子站在車旁打電話。

有部份網民質疑樓主是否見平治私家車要切線卻不讓反而「篤油」（意指突然踩油門加速），又指「睇相好似唔係實線」。樓主即回應反駁「剛剛實線完踏晒界線」，稱事發時整段路都塞車慢駛中，他於主線道以時速20公里行駛，白色平治突然切線插入，「20km車速都可以咁剷埋來，交警都判決對方（負）全責，對方是實線cut（切線）出來」。他又指平治的內地女司機剛取得駕照不久，「她左軑車望右邊有盲點，紅燈剛起步發生的事，何來篤油，成條街塞緊車中」。

最終樓主選擇在內地4S店（特許汽車經銷店）進行維修，「全國保養，換埋門先係$12,000」。樓主又解釋發帖是為了提醒其他北上自駕遊的港人，要小心大陸有司機違例於實線切線，「最嚴重的情況是連公交車都亂咁來，照cut實線，我分享出來係希望大家多一分意識」。

雖然有部份網民因樓主未能上傳行車記錄儀影片而提出質疑，但不少網民都相信樓主說法，「又係檢討被害者論，大佬打橫cut過嚟喎，唔通退後閃？」、「實線呀對方輸」。此外，有網民就認為香港同樣有不小心駕駛的「馬路炸彈」，故不管身在何處，也應小心路況，「關咩大唔大陸事，喺香港揸咪又係一堆炸彈四圍爆」，但有網民就覺得港車北上「人生路不熟」更應尤為注意。

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