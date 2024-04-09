中六合彩應否告訴家人？網民力撐要隱瞞：傷感情　提醒1可怕後果

中六合彩可謂每個香港人的夢想，然而中獎後如何處理也值得探討，有網民近日在討論區發文，好奇問：「中咗六合彩同唔同屋企人講好？」許多人認為中獎後不應向家人透露，「講錢就傷感情」，可照樣在家人身上花錢，但不要說出中六合彩，因怕家人口疏惹禍，「最怕唔係屋企人，係突然多咗成堆親戚朋友打你主意」，而且萬一直接公開中獎及分錢，「佢哋會互相比較」。



有網民好奇，如中了六合彩應該告訴家人。（資料圖片）

樓主在連登討論區以「中咗六合彩同唔同屋企人講好？」為題發帖，問若中六合彩應否告訴家人。帖文引起熱議，網民笑言應先假設好中了什麼獎，「梗係唔講啦，得$40漢堡包都請唔到」，大多數網民傾向不透露，擔心會影響家庭和睦，「講錢就傷感情，你得閒請下佢買下嘢有更多嘅開心，你中幾千萬佢哋就會諗你係咪分得太少俾佢哋，反而多啲唔開心」。

不少人提到1重點，是怕中獎後會突然多許多「親朋好友」想要着數，「唔講，最怕唔係屋企人，係突然多咗成堆親戚朋友打你主意」、「屋企人太口疏絕對唔會講，阿爸試過連我幾重幾多磅都當住我面同世叔伯講（利申女）」。最安全做法是錢照花在家人身上，「但講就一定唔會講，對佢哋無必要」、「為你家庭和睦，千祈唔好講，係有心嘅，過時過節重手啲，閒時飲茶食飯爭埋單就夠」。

不少網民表示不會跟家人透露自己中獎，擔心家人口疏引來其他親友謀取好處。（《97家有囍事》劇照）

然而，部份人認為長遠來說暪不住，建議可暗中決定好該筆獎金是否要分配或如何分配，「再過一排先講或者只係少少表示」，亦可以「報細條數」，控制自己的消費模式，「唔好表面暴富」。而且，告知家人某程度上也可以迫使自己不會胡亂花光獎金。

（連登討論區）