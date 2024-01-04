最慘六合彩！港男花$4萬買16個字全不中　網民看號碼驚：巧妙避開

【六合彩／新年金多寶】六合彩2024年新年金多寶攪珠昨日（1月3日）進行，高達8,000萬頭獎連金多寶獎金，吸引不少人「試試手氣」。有港男就與42位朋友夾份4萬元投注16個號碼，結果竟然全數不中。事件引來網民熱議，看到樓主購買的號碼都驚訝不已，「你都幾勁巧妙咁避開晒所有號碼」，又笑言「明燈」、「42個戰友都係黑仔嚟」、「下次買佢冇買啲number」。



六合彩2024年新年金多寶攪珠昨日（1月3日）進行，高達8,000萬頭獎連金多寶獎金，吸引不少人「試試手氣」。（資料圖片）

六合彩2024年新年金多寶攪珠昨晚（1月3日）進行，該港男於開彩前在Facebook發帖，指「今晚（1月3日）有大事發生」，事關他與42位「六合彩戰友」，夾份購買六合彩16個「冧巴（號碼）」，期望可以中獎過新年肥年，又祝其他網民好運。

從樓主上載的六合彩投注紀錄見到，他以半注購買了7號、9號、12號、13號、14號、16號、23號、24號、29號、30號、36號、38號、39號、45號、47號、49號，總金額是40,040元。投注紀錄上方顯示「注項已被接納」，相信已確認投注。

從樓主上載的六合彩投注紀錄見到，他以半注購買了16個號碼。（網上圖片）

然而現實往往殘酷，昨晚的六合彩新年金多寶最終攪出號碼是2號、3號、19號、34號、37號、46號，特別號碼是32號，而樓主不但未能中頭獎，更是沒有1個號碼猜中，意味4萬元付之流水。

昨晚六合彩新年金多寶攪出號碼。（馬會網頁）

事件引來網民熱議，有網民看到樓主投注的號碼感到震驚，「你都幾勁巧妙咁避開晒所有號碼」。亦有網民笑言「42個戰友都係黑仔嚟」、「明燈！快啲話我聽下期你買乜」、「下次買佢冇買啲number」。

也有網民認真分析，「買大細都難啦更何況六合彩」、「用呢啲錢買波馬可能仲有賺」、「16/46 唔中都好正常」、「買16 個字1個字都唔中機率<8%」、「其中1個黑仔已經可以搭沉船，所以夾份買六合彩係最ONX嘅行為」、「倒錢落海」。

下期1月6日（星期六）六合彩攪珠頭獎如果一注獨中，估計可獲9,600萬元獎金。（資料圖片）

不過今次沒有中獎的話不用灰心，由於昨晚六合彩新年金多寶頭獎沒人中，下期1月6日（星期六）攪珠頭獎如果一注獨中，估計可獲9,600萬元獎金。將於1月6日晚上9時15分截止投注。