六合彩燈神！港男再花$4萬買16個號碼　結果有進步　網民嘲：完美

【六合彩／新年金多寶／燈神／最慘六合彩】時也命也運也！還記得上星期三（1月3日）六合彩8,000萬新年金多寶，與友人夾份花4萬元買16個號碼全部不中的港男嗎？昨日（1月6日）攪珠的9,600萬六合彩，他再接再厲夾份用4萬元買16個號碼，最終雖然成績「有進步」，但仍離不開「燈神」命運，令網民笑言「幫手飛晒啲唔中嘅號碼」、「燈到，完美避開」。



1月6日日攪珠的六合彩，頭獎獎金高達9,600萬元，吸引不少人試試手氣，結果有1.5注中頭獎，每10元一注派73,616,970元。（資料圖片）

上星期三（1月3日）六合彩8,000萬新年金多寶攪珠前，該港男發帖指與42位「六合彩戰友」，以40,040元夾份購買六合彩16個「冧巴（號碼）」複式投注，期望可以中獎過新年肥年，又祝其他網民好運，結果卻1個字都沒有選中，被網民笑言「倒錢落海」、「你都幾勁巧妙咁避開晒所有號碼」、「42個戰友都係黑仔嚟」、「明燈」。

樓主上次以4萬元買16個號碼，結果全部不中。（網上圖片）

不過1次失敗不足以成為「黑仔」，昨日（1月6日）攪珠的9,600萬六合彩，該港男未有氣餒，在開彩前再發帖指他「加碼」與44個人夾份買六合彩，同樣是16個號碼，同樣是40,040元，不同的是他今次更有信心，豪言「1定全中16個冧巴。今次六合彩如果大家中咗7個字冧巴，個個都抵讚」。

樓主再接再厲，與44個人夾份買六合彩，同樣是16個號碼，同樣是40,040元。（網上圖片）

從樓主上載圖片見到，今次他以半注購買了3號、5號、7號、9號、12號、13號、18號、20號、26號、30號、31號、32號、37號、41號、47號，而投注紀錄上方顯示「注項已被接納」，相信已確認投注。

樓主更發帖指「今晚（1月6日）一定中六合彩」，以白紙預先寫好「東主中六合彩休息1天」，顯示其中六合彩決心。

樓主以白紙預先寫好「東主中六合彩休息1天」，顯示其心中六合彩決心。（網上圖片）

可惜事與願違，昨晚六合彩最終攪出號碼是1號、4號、24號、31號、33號、34號，特別號碼是2號。雖然的確有1.5注中頭獎，然而幸運兒並非該港男，今次他只中了1個字「31號」，再次無緣獎金，連40元安慰獎都沒有。

9,600萬元六合彩最終攪出號碼是1號、4號、24號、31號、33號、34號，特別號碼是2號。（馬會網頁）

事件引來網民熱議，笑言樓主「今次有進步」，但仍是新一代「燈神」，「燈到，完美避開1、2、4」、「幫手飛晒啲唔中嘅號碼」、「補咗飛揀佢隔籬嗰啲」、「食咗佢冇咁嬲啦」。雖然有網民質疑該港男是否真的連續2期投注4萬元買16字複式六合彩，但由於兩次截圖都是出現於六合彩攪珠結果公布前，故有人笑稱「無得唔信」，並且希望樓主下次金多寶攪珠時「繼續做明燈」。