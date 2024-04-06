幾歲男童長沙灣公路危駕單車片瘋傳！零安全裝備　雙層巴士旁狂飆

若要在路面上踩單車，首要是有安全裝備及遵守交通規則。網上流傳1段「車cam」影片，顯示有私家車沿長沙灣深旺道行駛，但前方突然有1名幾歲大的男童正在踩單車，「小單車手」零安全裝備，違規行快線及在路面穿插，雖不時東張西望，留意路面情況，但畫面極危險。矮小的男童更一度駛近雙層巴士，其間雙腿猶如摩打般狂飆。片主所駕的車輛已經收慢，但都近乎追到上去，司機表現有耐性稍微響號示意，男童唯有「活力拼勁加兩把」，加快轉右駛入安全島，司機「看看威風的他」，忍不住爆粗罵「X你老母」。

網民笑言「要成為一個車手先決條件就係唔怕死，畀個讚你」、「有咩事累死司機」，形容男童的舉動如玩命，而且行為構成違法，呼籲其父母要管教不再犯險，否則遇事恐後悔莫及。



「車cam」片主的車輛再駛前時，見到有1名男童正在前方踏單車。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

根據運輸署《道路使用者守則》，單車應盡量靠左行駛，而如果沒有成年人看管，不可讓11歲以下的兒童在道路上騎單車。除非兒童能熟練地騎單車，並能安全駕駛，又能完全明白駕駛規則，也有能力跟其他道路使用者共用道路，否則不要讓兒童在馬路上騎單車。另外，應確保兒童已戴上適當的個人防護裝備，騎坐的單車適合他們的身材，而且妥善保養。

影片被上載至facebook群組「馬路的事討論區」，長約41秒，可見現場是長沙灣深旺道近興華街西往南昌站方向，顯示時間為本月2日早上10時許，快線私家車和中線的巴士正常行駛，片主所駕的汽車沿快線再駛前時，見到1名男童正在前方踩單車，只見男童沒有任何安全裝備，即沒戴頭盔也無反光背心，所駕的單車十分細小，疑是兒童單車，而男童雙腳好像摩打一樣不停加速，而且一直留意着左邊慢線的巴士，一度打算越線，在中線距離近到險些與巴士相撞。當巴士再駛向左邊「埋站」上落客時，男童成功越線，收慢並駛離巴士，其後再度加快衝前。

男童踩單車從快線越線到中線，一度與雙層巴士十分靠近，似在「鬥快」。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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不論男童車速如何加快，始終快不過片主的車輛，雙方距離開始收窄，司機忍不住響號示意，男童眼見右邊有安全島，唯有加速越線駛入，車輛一直慢駛，任由男童安全駛進安全島離開車路，此時司機笑了出聲，爆粗笑批「X你老母」。

多名網民紛紛質疑是否「練膽大法？」、「或者已經唔係第一次」、「如果真係撞到佢，一定話揸車嗰個唔啱！加上又係小朋友嘅話！更加麻煩」、「離晒譜」。有人直指男童完全沒有沒安全意識，如此細小卻膽敢駛近大車，一旦遇風壓隨時失衡，恐怕遲早出事，呼籲其母父要禁止子女再犯險。

（facebook群組「馬路的事討論區」）