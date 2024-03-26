大埔道單車友踩車衝紅燈！亂過馬路險被車撞　司機及時煞車極驚險

踩單車勿亂衝，記得留意路況！近日網上流傳一段行車記錄儀（車cam）影片，指大埔道1名單車友在行人路上想經行人過路處過馬路，但涉嫌衝紅燈，差點被駛經的汽車撞飛。所幸車cam片片主及時煞車，在單車友身側停下，才不致意外發生。單車友撿回一命後，竟然又踩着單車再次衝紅燈離開。不少網民批評單車友衝完行人馬路的紅燈後又衝指示駕駛者的交通燈，「畀個5之後繼續衝紅燈」、「仲未知驚」。



網上流傳的車cam片顯示，有單車友踩單車衝紅燈險被車撞。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該段車cam片近日在多個交通事件群組流傳，從畫面顯示時間為周四（21日）下午5時47分左右。當時片主正沿大埔道往白田方向行駛，在經過香港路德會救主堂後的馬路時，遇上有單車衝出馬路。當時汽車交通燈號為綠色，片主沿路行駛，而行人早已在路旁停下等候過馬路，惟1輛單車未有減慢，竟突然從行人路上衝出，打算越過馬路。事發突然，片主車頭已是相當接近單車，所幸片主及時煞車，雙方才未有撞上。

從網上流傳的片段可見，該名身穿白色衛衣、束馬尾的單車友頭上戴着耳機，並未佩戴護具，在僥倖逃過一劫後，兩度舉手向片主示意抱歉。當時汽車交通燈號已轉為紅色，片主亦已停下汽車，惟單車友似乎並未為意，隨後又踩着單車沿馬路離去。

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影片引起網民熱議，不少人讚揚片主反應夠快即時煞車，才不致悲劇發生，「判斷100分」、「樓主堅揪」。同時，很多網民亦批評涉事單車友置自身安危於不顧，更危害到道路上其他司機，「好在Cam主反應快！對方嫌命長唔好害人」、「撞正其他車手應該耍冧機會都無」、「畀個5之後繼續衝紅燈」、「仲未知驚」、「行人路可以踩嘅咩？出馬路又衝燈」。

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