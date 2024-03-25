單車男不滿遭私家車「提醒」　衝紅燈回頭狂罵　網民：最少犯2罪

單車速度不及汽車，在路上行駛不能使用快線及必須遵守交通規則，且要小心忍讓。惟早前有司機在社交網站上傳1段車Cam影片，表示事發時自己提醒前面的單車友後方有車，不料對方被激怒，竟衝紅燈後跑回去罵他。影中可見，私家車事當時沿右面的快線行駛，而單車最右的位置行車，由於私家車速度較快，司機疑曾響咹提醒，令單車靠得更右，私家車其後超越單車，駛至紅燈路口便停車。其後單車友從後超前，直衝紅燈穿越大批正在過馬路的行人，將單車停拍在行人路後，單車友再走到片主的車前破口大罵，其後離開。

由於影片沒有聲音，有網民質疑片主的說法，「冇聲你話佢衝上嚟講我愛你都得㗎啦」，但也有人指出涉事單車友在片中的舉動非常危險，「單車衝燈仲要人群穿插喎，報警拉X佢」，有人直指單車不能使用快線，加上衝紅燈，最少犯2宗罪，「已經拉得」。



1名司機在社交網站上傳車Cam影片，稱自己當時「提示佢（單車友）後方有車，詎料其後被對方罵。（facebook影片截圖）

片主在facebook群組上傳車Cam片，稱自己當時「提示佢（單車友）後方有車，點知佢鬼上身」。據該段影片顯示，私家車沿右邊的快線行駛，前方有1輛單，當私家車快要超越單車時，司機疑曾響咹，故單車友駛至貼近最右邊路面，騰出更多空間讓私家車超越。

其後私家車在紅燈前停車，單車友不久超越，不顧亮起行車線亮起紅燈，竟直穿過正在過馬路的人群。單車友在行人路上停好單車後，便下車跑走到私家車前，不停指罵司機，惟因影片沒有聲音，故無法得知爭吵內容。單車友隨後走回行人路，司機亦在綠燈下駕車離開，影片就此結束。

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影片隨即引來大批網民討論，不少人批評片中踩單車的男子，認為他在馬路行車，卻沒有遵守相關交通規則，「叫佢報警，唔好走，睇吓邊個蝕，單車唔靠左手路邊行馬路、架車冇燈、衝燈，條條夠做」、「你走失咗一個機會，應該開窗同佢嘈，跟住搞到要報警，你有車cam片，佢紅綠燈揸車衝過去，刑罰係危險駕駛一定中，如果佢有車牌一樣會扣分」、「又要踩馬路， 又要衝紅燈，總之最唔守規矩嘅就全部做晒」、「咁多人行過馬路都要衝燈，唔係老馮唔使停有車牌都要扣分！」、「其實單車係要靠左邊1米範圍內，單排踩單車，除咗需要轉右例外」、「先唔講你主題，佢衝燈穿插人群已經有得告」。

不過，也有部份網民看過影片後質疑片主的說法，認為影片沒有音訊，片主大可作故仔，「冇聲，你話佢玉皇大帝降臨都得㗎」、「在馬路上誰個背後沒有車？你自己做了甚麼你先知，又沒聲」、「冇聲，你話佢講恭喜發財都得㗎啦」。