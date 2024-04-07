奪命機動遊戲！22歲仔玩高速旋轉機　做這個動作遭拋出座位撼頭亡

玩機動遊戲時應遵從安全守則，以免發生意外！墨西哥1名22歲男子於復活節期間與友人到嘉年華遊玩，當他搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉機動遊戲，男子與2名友人在過程中完全無視安全，直接站在遊樂設施上，僅靠單手抓緊扶柄，另一手則則不斷揮舞上衣。當旋轉數圈後，男子在高速情況下疑失平衡慘被拋出座位，最終因頭部重創，送院搶救後證實不治。



墨西哥上月復活節周末時發生乘客被拋出機動遊戲致命意外。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於3月29日（上周五）復活節周末，墨西哥華雷斯城（Ciudad Juárez）查米薩爾公園（Chamizal）發生乘客被拋出機動遊戲致死意外。當時公園正舉辨嘉年華活動，22歲男死者是嘉年華遊樂設施的員工之一，他與2位朋友到該處遊玩，並乘搭乘名為「Rockola Rodante」的旋轉機動遊戲。

從網上瘋傳片段可見，當時男子與2名友人享受機動遊戲的快感，不但赤裸上身站起身來，更只靠單手抓緊機動設施扶柄，另一手則不斷揮舞上衣，配合其他乘客尖叫，貌似相當盡興。可是旋轉多圈後，男子疑失平衡，身軀突然往後跌，在極高速的情況下被拋出座位。男子被拋出後，2名友人疑未察覺悲劇，繼續站立揮舞上衣，現場則有不少目睹意外的遊客受驚及激動尖叫。

由於男子墮地時頭部撞到欄杆，倒地時曾出現抽搐，已即時被送院搶救，可惜因為頭部重傷，數小時後宣告不治。當地市政府於翌日（30日）表示，對男子離世深表遺憾，已即時關閉該遊樂設施及徹查事件，同時承諾往後會密切監管此類遊戲，防止類似事故再次發生。

當地市政府事後即時關閉遊樂設施，承諾往後會密切監管，防止類似事故再次發生。（網上圖片）

（綜合）