機動遊戲突失控變恐怖飛毯　基座劇烈搖晃　遊客卡半空瘋狂旋轉

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-10 18:27

機動遊戲講求刺激，但如果設施運作期間有異樣，甚至失控未免太驚嚇！美國密西根州舉辦全國櫻桃節（National Cherry Festival）期間，1個名叫「魔毯」（Magic Carpet）的機動遊戲疑基座鬆脫，在運作中劇烈前後晃動，整個機器像要翻過去似的，遊客被卡在半空中瘋狂旋轉，嚇得全場大聲尖叫，最終集結善心民眾的力量，才讓「魔毯」平衡下來。

遊樂園的機動遊戲「魔毯」突然異常搖動，不但傳出巨大金屬聲響，並開始失控到連基座都在劇烈搖晃，幾乎要來個後翻。（TikTok影片截圖）

機動遊戲劇烈搖晃驚嚇一刻曝光▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

下載「香港01」App，即睇城中熱話

事發於美國時間周四（8日）晚上11時左右，密西根州特拉弗斯城（Traverse City）正舉辦全國櫻桃節，當時遊樂園的機動遊戲「魔毯」突然異常搖動，不但傳出巨大金屬聲響，並開始失控到連基座都在劇烈搖晃，幾乎要來個後翻，地面的人嚇得尖叫竄逃，而半空的遊客則被不斷打圈旋轉。

此時有民眾自發衝上前扶着基座，集合眾人的力量設法保持平衡，最終成功讓「魔毯」穩定下來，約數分鐘後停定，驚魂未定的遊客即除下安全帶跑去擁抱親友，幸好事件中沒有任何傷亡。

涉事的阿諾得遊樂園公司（Arnold Amusements）表示，「魔毯」是由英國進口，現已拆卸並送回廠商處檢查，以釐清事故原因。

同場加映：CNN評選世界5大驚險過山車 垂直急墜以玩命睇相都腳軟

CNN評選世界5大驚險過山車 垂直急墜以玩命睇相都腳軟│世界之最

+ 17 + 17 + 17

跳傘男準備下秒跳 路人狂喊「停止」救一命 驚險畫面嚇傻千萬人

跳傘是受歡迎的極限運動之一，不過享受刺激之前，必須做足安全措施，以免變成「死亡遊戲」。外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備低空跳傘（BASE jumping），突然有路人大叫「停止」，原來是腳部的安全帶未有繫好，男子聽見後即爬回欄杆後邊，情況超驚險。

外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備跳傘，突然有路人大叫「停止」，原來是安全帶未有繫好。（TikTok影片截圖）

路人喝停跳傘男畫面逐格睇▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

TikTok用戶「skydiving.is.lit」日前上傳有關影片，只見男子身上繫着跳傘背帶，前方則放有降落傘，站在橋邊準備往下跳。突然1把帶着澳洲口音的男聲傳過來，語帶粗言地大喊「滾回橋上去！你腳部沒繫帶子啊，你這個白痴！天呀，回家吧，離開這座橋吧！」，又笑言「今晚不准跳，你欠我一杯啤酒。」男子聽見後即返回欄杆後方，保住一命。

影片上傳短短4天已超過1000萬次觀看，逾73萬個讚好，網民紛紛表示場面超驚險，他跟死亡只有1秒距離，「我都看到流手汗」、「如果是我，會腳軟到爬不到回來」，亦有人指該路人不只值1杯啤酒，「至少都一箱呢！」

「低空跳傘」是指在固定高處跳下的跳傘或翼裝飛行運動，其英文名稱中的BASE是4個低空跳傘常見地點的首字母，分別為高樓（building）、天線塔（antenna）、大橋（span）以及懸崖（Earth）。由於低空跳傘的高度較矮，相較平時從飛機上跳下來的跳傘運動危險得多。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：狂奔60米拯救墮軌童 印度車站職員獲鐵路部長激讚：展現無比勇氣【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

狂奔60米拯救墮軌童 印度車站職員獲鐵路部長激讚：展現無比勇氣