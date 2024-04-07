3人食放題$1,049「刷卡變$10,490」　食客眼利無簽單　網民估因…

信用卡簽賬的確方便，不過交易銀碼就真的要看清楚！有食客發帖表示，日前到日式放題店用餐，3人總消費為1,049元，不過收到餐廳發出的信用卡單據時卻令她傻眼！因為店舖疑似輸入銀碼時多了個「0」，令收費「貴了10倍」，變成10,490元。帖文引起網民熱議，有網民笑言是放題質素、Omakase（廚師發辦）價錢，認為事件「太離譜」，但有人指信用卡收費機需要手動輸入收費銀碼，只是店員按錯。



有網民表示日前到日式放題店用餐，3人總消費為1,049元，不過店舖疑似輸入銀碼時多了個「0」，令收費變成10,490元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，稱5日晚上前往觀塘1間日式放題店用餐，3人均選取「成人放題$318」套餐，連同加一服務費，共計應為1,049元。不過店員交給樓主簽署的信用卡消費帳單上，卻誤變成10,490元，貴了足足10倍！

樓主收到帳單後也甚是錯愕，幸好及時發現，未有做成損失。不過，她事後發帖表示，「若果掛住傾計就咁簽名，後果怎樣？」。不少網民都回應表示「多咗個0好離譜」，並好奇問「有心定無意」。

有網民就解釋信用卡收費機需要手動輸入收費銀碼，以1,049元為例，收費時需鍵入「104900」，而店員可能是在輸入時一時出錯按多個「0」，變成10,490元，故相信是無意之舉，「如果卡機個銀碼係自己入而唔係收銀電腦connect（連接），的確有機會無意嘅」、「可能無意，有時有啲機後面要自己打2個0，可能錯手打多咗個0」。

有網民提醒用信用卡簽賬時，最好還是先看清楚交易金額。（GettyImages）

亦有網民表示如遇上類似情況可以叫店舖取消交易再重新收費，「可叫店取消交易，再碌過，以前試過好簡單」、「void單（取消交易）就得」、「有得追嘅，因為佢都埋唔到數，會搵銀行搵你」。不過也有網民提醒，雖然取消交易不難，且有單據要處理亦非難事，但持卡人簽賬時最好還是看清楚交易金額，「點都好，睇清楚先簽最好」。

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