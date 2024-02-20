60分鐘火鍋放題！港女不滿被催走：難怪港人北上消費　惹網民爭議

港人愛吃打邊爐放題，但有人吃到一肚氣？有港女在網上發帖，稱日前光顧某火鍋店，批評牛肉質素欠佳，而且限時1小時，「食完已經雞咁腳熄爐」，當她還未咀嚼完口中食物即被職員趕離場，因而感嘆「有時真係唔怪得香港人要北上消費」。帖文雖獲部份網民認同，稱「開佢名啦！咁做生意想唔執都難」、「支持北上消費！」；不過樓主在帖文稱「 加埋一都已經過百蚊，又冇服務，仲要限時一個鐘」，銀碼惹來網民反駁，認為「使得一百幾十，你想有咩要求？」、「人哋講明60分鐘，咁你覺得自己食嘢速度係食唔切嘅話，點解仲要去食？」。



有港女不滿火鍋店牛肉質素欠佳，加上被趕離場，故稱「真係唔怪得香港人要北上消費」。（FB「香港火鍋關注組」圖片）

「越食越離譜」該食客在facebook群組「香港火鍋關注組」發帖並貼上1張圖片，顯示她光顧某火鍋店，並點選1個「嚴選特級牛胸腹定量」套餐，不過送來的牛肉薄如紙，脂肪似乎比肉還要多，因而質疑「其實係咪俾人食？」，她續稱另收加一費後，結帳時已超過100元，但就覺得該店舖無服務。加上限時1小時，「食完已經雞咁腳熄爐」，口內食物還沒吞下肚便有4至5個職員上前催趕她離場，故大呻「有時真係唔怪得香港人要北上消費」。

有網民認同該火鍋店質素欠佳，「見到個牛已經唔會要啦」、「食肥牛定係食肥油？」、「啲『牛紙』薄到」、「開佢名啦！咁做生意想唔執都難」、「想知邊間咁差」、「支持北上消費！」，又嘲笑「這是紙黏土再塗上顏色嗎？」

不過更多人為火鍋店平反，「香港食嘢係貴㗎啦，要食得好小小人頭都過600元，返上去食得嗰百零蚊都唔係好好多」、「大陸咪又係有舖頭係限時又限量。睇你食咩嘅啫，人哋講明60分鐘，咁你覺得自己食嘢速度係食唔切嘅話，點解仲要去食？」、「使得一百幾十，你想有咩要求？」、「使唔使啲侍應餵埋你食？真係當正自己皇帝咁」。

（FB「香港火鍋關注組」）