東涌借錢黨？內地女子稱無錢吃飯　專向中年男埋手　被揭穿竟咁做

各區街頭不時出現「借錢黨」，向途人以不同理由求借現金。最近有網民就在社交平台發文警醒東涌街坊，指該區港鐵站及消防局附近經常出現年約30歲至40歲內地女子，聲稱沒有錢吃飯，而向途人借數十至100元不等。樓主稱該些女子主要向40至50歲的男子下手，他更曾「成功阻止2名男性畀錢佢哋」，對方當下大發脾氣，「鬧人之後走」。



最近有網民在社交平台發文警醒東涌街坊，指該區港鐵站及消防局附近經常出現內地女子，聲稱沒有錢吃飯，專向中年男街坊借數十至100元。（《那些我愛過的人》劇照）

樓主在facebook群組「東涌谷友吹水區」發文，特別提醒家中有40至50歲中年男性的街坊，指最近在東涌港鐵站、消防局及逸東邨附近，經常出現年約30歲至40歲的內地女子，聲稱「自己冇錢食飯等緊朋友畀錢」，而向途人求借數十至100元吃飯。

樓主續指，自己已「成功阻止兩名男性畀錢佢哋」，而對方在他「拆穿詭計」後發難，「發晒脾氣咁鬧人之後走」。他又表示，是次發文只希望提醒東涌街坊提高驚覺，「真係唔好再縱容佢哋，同埋真係提醒你屋企嘅男人唔好咁傻啦，一個50（元），10個人成功都500（元）」。

帖文引來網民討論，有人表示過去亦曾遇到該些「借錢黨」，更指她們只向男士們下手，紛紛留言「咁近警局，帶哋地去嗰度食」、「對象唔只中年男人，我爸八張幾都被問過！」、「現在好多騙子搵食」、「佢唔會問女人攞錢啊！我同我老公一齊行！行行吓見到佢就行埋我老公到就問佢可唔可以畀錢佢食飯啊？真搞笑！我即時踢爆佢」。