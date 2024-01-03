長沙灣連環遇借錢黨？女子po相提醒　街坊睇背影秒認得：慣犯嚟！

又見「借錢黨」？近日有網民表示1周內於長沙灣街頭兩度遇上「借錢黨」，2人都是單獨出沒的中年大叔，開口就問人借20、30元。她趁對方問途人借錢時拍下其背影並於Facebook群組發帖，沒想到即時有街坊憑背影認出相中人，更直指對方是「慣犯」，已於區內問人攞錢多年。



日前有網民在Facebook群組「長沙灣街坊」發帖，稱於長沙灣接連遇上「借錢黨」，分別為2名5、60歲的中年男子在街上「問人攞錢」。樓主上周於青山道長發街附近曾遇過1名年約60歲男子，他滿臉鬍鬚、身材高大，手拿LV袋，穿西裝絨褸，「但係個身有啲污糟邋遢嘅」，四處問人索取30元。當時男子突然湊近樓主及其女兒，向她們借錢，「嗰條阿叔仲要行到好埋，滿面鬚，講嘢嗰陣啲口水噴落個女個頭到，我個女喺度即刻彈開」。

相隔不過1周，樓主再於長沙灣遊樂場對開遇上另1名「借錢黨」，這次是50多歲男子，專對女士下手，「專係對啲3、40歲女士攞錢，問你有冇$20可唔可以俾我？」。樓主未有相借，之後就見到男子再去問其他女途人借錢，故拍下其背影，提醒街坊。照片中男子略略「寒背」，正與在巴士站等候巴士的女子說話。

樓主稱於長沙灣遊樂場對開遇到「借錢黨」。（資料圖片）

樓主在網上貼出「借錢黨」男子背影的相片，沒想到有街坊單看背影就認出他是「區內紅人」，更表示他已經在該區問人要錢多年，「呢個男人係慣犯」、「剛才在球埸問我」、「他們在幸福邨，這個問攞錢，還有另外一個就問攞煙，已經幾年了，討厭」、「之前係問小朋友拎錢，之後小學報咗警」。亦有人單憑字句認出另一人，「拎住LV袋個嗰喺青山道來回搵食十幾年啦，以前係問2-5蚊，話唔見咗八達通，見過佢有錢搭巴士出太子的」。

另外有網民就提醒，幫助有需要的人是好事，但亦要提防受騙，故不同意隨意給錢，以免助長「借錢黨」歪風，又指如遇上類似情況，可向警員報告，「應該有人俾過錢佢，佢食過返尋味」、「真係唔好再俾錢呢啲人」、「下次直接搵阿sir幫佢」。

（Facebook）