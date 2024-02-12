北角現借錢黨？中年阿叔隨街索2元學生中招　街坊秒認得︰常客！

1元、2元雖是小數目，但愈多人不在意，騙款就愈多。有北角街坊在網上發文表示，日前見到1名中年阿叔在街上不停問人索取2元，其中1名男學生好心地遞上硬幣，街坊擔心有人是「借錢黨」出沒，於是舉機拍攝，該名阿叔「嬲爆爆望住我（該名街坊）」。其他網民看照片後紛紛表示「上次佢喺渣華道周圍問人攞5元」、「呢條友問咗好多年，好多年前已經係中環金鐘地鐵站閘內範圍問人攞2蚊」。



1名男人孭住背囊，手持綠色環保袋「不停問人攞2元」。（facebook群組「北角有樂」圖片）

樓主在facebook群組「北角有樂」表示，本月2日下午5時許，行經北角渣華道近書局街對開，見到1名中年漢孭着背包，手持綠色環保袋「不停問人攞2元」，其中1名男學生依言給予2元。樓主察覺情況有異，於是拍攝相關過程，豈料該名男子目擊被人拍攝「就嬲爆爆望住我（樓主）」。

樓主表示「唔知佢是真困難定假」，其他網民紛紛表示「上次佢喺渣華道周圍問人攞5元」、「呢條友問咗好多年，好多年前已經係中環金鐘地鐵站閘內範圍問人攞2蚊」、「1毫都唔會畀」、「問佢收唔收八達通？」、「報警」。看到街坊留言，樓主認為對方有詐，表示「個心安樂啲，覺得怪怪唔敢畀，可能見5元冇人畀，就減至2元，大家都係要小心呀！」。

（facebook群組「北角有樂」）