婆媳MMA！短裙女vs奶奶　狠招盡出揭心酸內情　路人勸止後續更狂

【MMA】婆媳糾紛終極一戰？內地微博近日瘋傳1段「準新抱大戰奶奶」影片，見到有短裙女子與據指是「奶奶」的老婦在街頭扭打，掌摑、扯頭髮、摔交狠招盡出。最終有人分開2人，但2人已打到披頭散髮，稍稍整理便繼續對罵。據報道，事件起因是女子悔婚不退彩禮錢，還潑垃圾驅趕準新郎，結果觸怒奶奶，為兒子討公道。

影片引來網民熱議，「悔婚就應該退錢，不然的話小伙子也絕不會放過你的」、「小短裙戰鬥力可以啊！對方（奶奶）那麼大塊頭竟然沒佔着便宜」；也有人認為不應訴訟暴力，「這個可以打官司的」。



內地微博近日瘋傳1段「準新抱大戰奶奶」影片。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發3月25日，河南鄭州1名男子用喇叭在1家商鋪門口迴圈播放，大意是指摘女子悔婚後不退彩禮錢，以及「和什麼老闆搞物件」等。女子不勝煩擾，把垃圾潑在男子身上驅趕，隨後就與「奶奶」扭打在一起。

從網上流傳約1分鐘影片見到，穿着超短裙的女子氣沖沖拿着1桶水向男子猛潑，男子則用手中直幅邊阻擋邊後退，但未有停下廣播。女子泄忿後返回店內，「奶奶」站在門口「叉腰」指罵。

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鏡頭一轉，短裙女與「奶奶」在門口大戰，掌摑、扯頭髮、摔交狠招盡出，奶奶更一度壓在短裙女身上。多名路人分別嘗試分開2人但不果，最終多人合力成功分開2人。

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2人打到披頭散髮，稍稍整理便繼續對罵。2人爭執期間，不少路人圍觀並拍下過程。

2人打到披頭散髮，稍稍整理便繼續對罵。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「小短裙戰鬥力可以啊！對方（奶奶）那麼大塊頭竟然沒佔着便宜」」、「悔婚就應該退錢，不然的話小伙子也絕不會放過你的」、「敢做出這種事的女人，自然不要什麼臉面了，更不怕身敗名裂！」、「結什麼婚嘛？放過別人，也放過自己！」。也有網民認為不應訴訟暴力，「這個可以打官司的」。