商場MMA！珠寶金行爭生意　20女員工群毆扯髮、膠凳狂打　結局是…

【MMA】為了爭生意可以去到幾盡？內地網絡瘋傳1段影片，指山東1商場內有20名店舖女員工群毆，推撞倒地扯頭髮，甚至有人拿起塑膠凳猛「鋤」，場面非常混亂，最終保安介入平息事件。據報道，涉事20人為周大生和老鳳祥金行女員工，當地警方已立案調查，指事件起因是2間店舖員工「在招攬生意過程中發生糾紛」。

事件引來網民熱議，「生意難做」、「這就是商場如戰場嗎？」；也有網民認為這些員工行為太離譜，「這樣的員工素質有點問題」、「為了顧客，感覺真的是不至於這樣呀」。



內地網絡瘋傳1段影片，指山東1商場內有20名店舖女員工群毆。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發11月12日早上近11時，地點在山東濱州萬達廣場1樓，周大生與老鳳祥金行共約20名女員工，因搶客爭執，之後演變成集體衝突，互相追打。

從網上流傳影片見到，穿上深色制服的老鳳祥金行員工，一擁而上衝破穿淺啡色制服的周大生員工人牆，之後2店員工互相出狠招，有人被推倒在地拖行、隨即有多名「同伴」趕來協助反攻；另有人扯頭髮、出動連環抓擊，更有人取來塑膠凳猛「鋤」對方，場面相當混亂。

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商場當時有不少表演人員及顧客路人，曾嘗試分隔雙方但不成功。報據引述目擊者稱，雙方群毆持續數分鐘，至商場保安趕來才平息。

當地警方已立案，指事件起因是2間店舖員工「在招攬生意過程中發生糾紛」，正進一步調查。萬達廣場工作人員向媒體表示，事件已交警方處理，目前2家涉事店舖正常營業。

當地警方已立案，指事件起因是2間店舖員工「在招攬生意過程中發生糾紛」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「生意難做」、「熱鬧啊！這就是傳說中的的商戰嗎？」、「這是什麼情況呀？打起來了，好嚇人」、「商場如戰場」、「打贏進派出所，打輸進醫院」、「雖說同行是冤家，但是產品取勝不更好？」、「真的奇葩」、「這樣的員工素質有點問題」、「為了顧客，感覺真的是不至於這樣呀」。

也有網民笑言，「員工都這麼賣命的呀」、「這樣一下子給兩家都打了波免費的廣告吧」。