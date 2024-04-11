13隻比特犬狂性大發　圍攻撕咬至少5分鐘　狗主急逃鐵籠終失血死

美國發生大群比特犬咬死主人奪命意外。1名在自家後院設狗舍繁殖比特犬售賣的男子，較早前晚上被自己養的13隻比特犬襲擊，歷時起碼5分鐘，身體多處受傷，即使逃入狗籠暫避，但最終失血過多當場死亡。當局接走所有比特犬，安排人道毀滅，正調查案件。



庫珀遺下3名女兒，需要經濟援助，庫珀父親在GoFundMe網站為3名孫女籌款。（GoFundMe網站圖片）

35歲男死者庫珀（Dominic Cooper）和家人住在洛杉磯，一直在自家後院繁殖狗隻出售維生，過往相安無事，意外發生時，他正飼養13隻比特犬。

外媒報道，2月16日晚上約7時，庫珀走入後院，突然遭到群犬圍攻，過程持續5至6分鐘，庫珀負傷逃到狗籠暫避。閉路電視拍到他表現疲倦，大約12分鐘後沒有反應，其遺體翌日才被發現。法醫事後進行驗屍，相信死因是失血過多，雖然沒有傷到重要部位，但四肢都有傷痕，傷口有0.6至1.9厘米深。

庫珀遺體翌日才被發現。（網上圖片）

庫珀生前好友接受外媒訪問時透露， 庫珀不是被直接咬死，而是被其中1隻狗咬傷了腿部動脈，逃到狗籠時才因失血過多死亡。他知道庫珀在後院繁殖狗隻出售，做法常引來非議，可能因環境擠擁等因素，狗隻或出現行為及健康問題。

該13隻比特犬被動物管理人員帶走，隨後安排人道毀滅，當局表示，將會進行徹底調查，確保社區和動物的安全和福祉。

庫珀過身後遺下3名女兒，需要經濟援助，庫珀父親在GoFundMe網站為3名孫女籌款，目標籌得2萬美元（約15萬港元），並會將款項放入其信託基金，目前已有熱心1人總共捐出1.5萬美元（約11萬港元）。

該13隻比特犬被已動物管理人員帶走，隨後安排人道毀滅。（網上影片截圖）

（綜合）