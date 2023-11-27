恐怖！比特犬突飛撲2歲男童狂咬肚　母救子跑返家　惡狗撞斷門鉸

男童可能已留下人生陰影！美國德州1名媽媽日前帶2歲兒子出門時，突然有隻比特犬跑近，撲倒男童後更咬他的腹部，媽媽見狀即飛腳踢狗，再單手提起兒子跑回家中，但比特犬追上跳起撲向母子。家中的女兒聽到慘叫聲立即開門接應，惟母子進屋後比特犬繼續試圖內進，還撞斷大門的門鉸，媽媽帶同孩子頂住門口報警，最後動物管制中心人員趕到帶走狗隻。門鈴攝影機拍到事發經過，媽媽接受外媒訪問，稱影片都錄下了啃咬聲音，兒子腹部被咬傷，她批評有些人在區內遺棄狗隻，要求人們對寵物負責，但未知涉事比特犬是否有主人。



比特犬突然跑近撲倒2歲男童並啃咬其腹部。（「Chante Wright-Haywood」fb影片截圖）

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美媒報道，居於德州奧斯汀市的媽媽海伍德（Chante Wright-Haywood）日前帶2歲兒子「CJ」前往託兒中心時，突然有隻比特犬（鬥牛㹴）跑過來撲倒兒子，驚險畫面被門鈴攝影機拍下。

片段中比特犬飛撲向步伐不穩的男童並咬他腹部，男童不斷哭叫。海伍德見狀即時腳踢比特犬，再單手提起兒子跑回家中。比特犬一直追着男童的腳轉圈，又不停撲向海伍德身上。這時屋內女兒打開門，海伍德和孩子進門後用身體頂住大門，比特犬仍在門外想內進，又打破花盆並用爪子抓門，牠撞到大門的門鏈都斷了，從門縫可以見到比特犬待在門外。

海伍德在成功關緊門後報警及致電救護人員，最終動物管制中心派員帶走比特犬，受傷男童全程不停哭叫，腹部受傷留下咬痕。從海伍德事後拍的照片看到門外有大片花盆泥土，前門受損留下多道刮痕。

媽媽帶兒子入屋後，比特犬未有離去，還試圖入屋。（「Chante Wright-Haywood」fb圖片）

海伍德接受當地電視台訪問，形容影片都聽到啃咬聲，事發前她已留意到有狗隻走近，未料到牠會向兒子攻擊，直至兒子慘叫才知出事，而且比特犬大力到連門鉸都撞到從門框上斷出來。她指附近經常有狗隻出沒，批評有些人會在區內遺棄狗隻，「我真的希望人們對自己的寵物負責」，但目前未知該狗是有人養還是流浪狗。

（綜合）