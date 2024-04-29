濫用公屋！內地有樓住公屋　港女力數老闆3宗罪更衰：應否舉報？

【公屋／濫用公屋／舉報】濫用公屋行為必須杜絕！有港女在討論區發文，指控其老闆濫用公屋，並力數老闆3大罪狀，包括「內地有樓」和「騙取政府無抵押貸款」等，直斥老闆「無恥」，但猶豫是否應該舉報老闆。網民看後紛紛支持樓主舉報，「梗係篤佢啦」、「應該挺身而出作舉報，因為濫用公屋的人實在太多」。



濫用公屋行為必須杜絕！(資料圖片)

該港女於香港討論區以「應否舉報老闆濫用公屋及騙取政府擔保冇抵押貨款」為題發文，指控其老闆「濫用公屋」、「騙取政府擔保無抵押貨款」，以及「逃稅」。

該港女於香港討論區發文，指控其老闆「濫用公屋」等。(資料圖片)

「濫用公屋」方面，樓主表示，其老闆有多間商業登記有限公司，用作購買物業，包括內地物業，老闆自己則與家人住公屋，「其他物業收租」。

「騙取政府擔保無抵押貨款」方面，樓主指，其老闆用其中1間有限公司申請政府貸款，「呢間公司係並冇運作、冇職員、冇地址」，但成功申請到政府「百分百擔保特惠貸款」，而老闆已準備把公司清盤「唔還錢」。

「逃稅」方面，樓主說其老闆雖然有多間商業登記有限公司，只有1間真正運作有實體辦公室，惟這間正常運作的有限公司，「也是一直在逃稅」。

樓主仍在猶豫是否要舉報老闆。（示意圖／gettyimages）

樓主批評老闆無恥，「自己過奢華嘅生活，為人貪心又虛偽」，直指「 真係好唔甘心囉，香港好多人老老實實打份工，自己儲首期，交稅，奉公守法，就要養住班無恥嘅騙徒」。然而樓主仍在猶豫是否要舉報老闆，「係咪應該舉報罪案，挺身而出？」。

帖文引來網民關注，紛紛支持樓主舉報，「我覺得你應該挺身而出作舉報，因為濫用公屋的人實在太多」、「梗係篤佢啦」、「夠料就匿名鋤佢」。