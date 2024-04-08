濫用公屋！小紅書男舉報父母1宗罪　揭原因心酸　網民：大義滅親

【濫用公屋】為父母隱瞞，還是大義滅親？有24歲男生在小紅書發帖，表示已向房屋署舉報其父母濫用公屋單位，分租予非戶籍人士居住，直指「把我父母騙政府的東西舉報了」。

帖文引來網民熱議，有人讚樓主做法正確，「做得好！」、「大義滅親啊」、「支持樓主」；但也有網民認為樓主太狠心，「再怎麼樣也是自己父母」。樓主回覆時強調，「原本我也不想做得那麼絕」，但不滿父母對待他的方式，明言「我就看我父母對我有多恨，我就跟他玩到愈大」。



有24歲男生就在小紅書表示，他已向房屋署舉報其父母濫用公屋單位，分租予非戶籍人士居住。（Google地圖）

該名24歲男生屬於原生家庭，即與親生父母一起生活，惟他近日在小紅書連發數個帖文，指已向房屋署舉報其父母濫用公屋單位，直指「把我父母騙政府的東西舉報了」。

從樓主上載舉報信截圖見到，他分別在4月2日及4月3日提交電子表格，舉報其居於觀塘高怡邨高遠樓的父母濫用公屋單位，違規分租予非戶籍人士居住，又要求房屋署職員盡快到上述單位調查。樓主亦上載房屋署回覆信件，證明他確實有提交舉報表格。

帖文引來網民熱議，有人讚樓主做法正確，「做得好！」、「大義滅親啊」、「支持樓主」，但指房屋署職員多數會先聯絡戶主約時間上門查看，擔心作用不大。也有網民認為樓主太狠心，「再怎麼樣也是自己父母」、「這可是大事啊，你沒有跟他們商量一下嗎？」。

帖文引來網民熱議，有人讚樓主做法正確，但也有人認為樓主太狠心。（《香港愛情故事》劇照）

樓主回應網民時強調，「我父母都這麼對我，我還跟他商量什麼？我跟他商量，我就不用去做舉報的事情了」，又強調「原本我也不想做得那麼絕」，惟不滿父母對待他的方式，明言「我發現我父母還是這麼對我，我就看我父母對我有多恨，我就跟他玩到愈大」。另有網民翻查樓主小紅書帖文，質疑是否因父母沒幫他還債才報復，樓主則稱「我不需要他們幫我還債，我希望他們不要說假話」。