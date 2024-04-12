廚餘回收箱食滯咗？塞爆後一袋袋放地　網民憂垃圾徵費情況更失控

垃圾徵費將於8月1日起實施，為了減輕垃圾開支，不少人都計劃做好分類回收。最近有網民就在社交平台上傳照片，顯示屋苑的廚餘回收箱疑爆滿，住客只好將以膠袋裝好的廚餘放在回收箱周圍的地上，見到現場有多袋廚餘未有人收拾。網民笑言是「（回收箱）食滯咗」，而不少人則擔心或釀成鼠患，又指日後實施垃圾徵費，相關情況或更加嚴重。



最近有網民在社交平台上傳照片，顯示屋苑的廚餘回收箱爆滿。（facebook圖片）

有油塘街坊在facebook地區群組「家@油塘」上傳照片，拍到某屋苑有廚餘回收機疑「塞爆」，後來住客只能將多袋的廚餘繼續放至地上，「壞或者滿咗」、「側邊放過大嘅垃圾桶就可以解決問題」。

有街坊表示，廚餘回收機要用手機程式才能「開蓋」，「可能啲人冇電話喺身」，但也有人指樓下也有廚餘機，「 我樓下有2部機，不過全部都full 晒」、「滿咗或壞咗應該自行處理，唔係就咁擺喺度」、「根本唔夠廚餘機，4棟樓1部廚餘機， 你話怎麼辦， 晚晚落到去都紅色，唯有擺喺旁邊， 已經向區議員反映過」。

照片被轉載到其他群組，有網民笑言是「（回收箱）食滯咗」，又指相中的情況反映社區回收設施不足，「當市民稍為回收廚餘就搞成咁！應該政府地方都要設廚餘機如：學校、醫院、公園、警署、消防局、所有政府物業都要大量加裝廚餘機才掂」、「咁大條邨得一部機，點可能夠」；亦有網民擔心滿地廚餘會造成鼠患問題，「之後又多鼠患」、「阿米（老鼠）表示，今次飽啦！」、「老鼠大過貓」。部份網民則一笑置之，留言笑稱「飽到嘔」、「要食保濟丸」。