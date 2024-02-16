衰！私家車司機路邊棄垃圾　便衣警員目睹過程即執法　網民：抵罰

為己為人，市民切勿亂拋垃圾！日前有「車Cam（行車記錄）」片段拍到有私家車停泊路邊，司機突然下車將垃圾棄置於地面，卻被數名途經的便衣警員目睹全個過程，繼而執法票控，後方司機亦質疑「點解刻意掉垃圾呢？挖X晒頭」。片段曝光後有人批評涉事司機無公德心，認為「抵罰」、「呢啲X様慣犯！」；但亦有人感嘆「垃圾徵費都未開始就搞成咁！」。



停泊路邊的私家車司機將垃圾棄於路邊，被便衣警員斷正。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載WhatsApp片段，嘲諷稱「抵X死」。第1條「車Cam」片段所示，事發2月14日，當時1架私家車正停泊於路邊，其後司機突然打開車門，並拿起1袋白色膠袋垃圾棄置於地面，然後返回車內。不過行人路上有3人相信為便衣警員，目睹對方亂拋垃圾過程後，隨即上前執法。

另1條車Cam片段應是後方司機旁白，稱「呢個阿叔落地，抌袋垃圾喺腳邊（路邊）」，「呢3個（警員）本來喺馬路，行出去搵佢，抄X佢」，又不滿地質疑對方用意，「點解刻意掉垃圾呢？挖X晒頭」。

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許多網民直斥涉事司機活該，「咁無公德嘅人，抵罰」、「點解喺街邊掉垃圾？因為OnX囉！」、「呢啲X様慣犯！」、「以佢（私家車司機）角度睇，掉一百次捉到一次都抵㗎」、「我見過幾次有些司機食完打開車門掉落車底，唔該有公德啲，見有垃圾桶先掉得嗎，或者暫放尾箱都可以」。

根據現時香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，政府為進一步加強阻嚇力，以及適度反映有關罪行對環境衞生影響，亂拋垃圾罰款金額從去年10月22日起，已由原先的1,500元調高至3,000元。

（FB「車cam L（香港群組）」）