避垃圾徵費？公屋大堂垃圾散滿地　網民鬧爆自私：做死清潔工友

【垃圾徵費2024／垃圾收費／指定垃圾袋】環境及生態局早前公布將垃圾徵費，由4月1日押後至8月1日才推行，希望讓市民更了解相關內容。雖然垃圾徵費押後實行，但不少人會趁新年前大掃除執屋，疑想在計劃實施前棄置家中雜物或大型垃圾。有網民早前在社交平台上發相，指有大堆垃圾被棄在公屋電梯大堂，內有枕頭、鞋盒、毛公仔及模型玩具等，照片在網上隨即被瘋傳，雖然網民紛紛留言，有人鬧爆「做死清潔工友，極端自私無同理心」，亦有人笑言「恐慌性拋售」、「揼個枕頭第日可能要十幾蚊」。



有網民在網上發相，拍到某公屋樓層電梯大堂地上有大堆垃圾散落。（facabook圖片）

有網民早前在Facebook群組「西環變幻時」發布1張照片，寫上「8月仲刺激」。從照片可見，地點應是某公屋樓層電梯大堂，地上有大堆垃圾散落，沒有用垃圾袋入好，且「佔地」面積大過1張雙人床，上面有類似床單、發黃大枕頭、毛公仔、鞋盒、玩具模型盒等物品。

照片引來網民熱議，有人大鬧戶主無公德心，「掉垃圾都掉得咁衰」、「真係好無公德心又無同理心，你揼都一袋袋入好揼呀，真係好X街」。有網民同情清潔工人，「做死清潔工友」、「揼開垃圾嗰個阿姐真係慘呀」，「到時每座每層要安裝閉路電視」。

政府延後至8月1日推出垃圾徵費。（資料圖片）

雖然垃圾徵費已押後至8月1日實行，網民憂慮到時情況或者更嚴重，「我而家會陸續開始掉」、「恐慌性拋售」、「揼個枕頭第日可能要十幾蚊」。不過也有人笑言可能是「激嬲老婆」，「似係家庭糾紛，啲珍藏被人掉出街」。

雖然垃圾徵費未實行，但戶主這樣做有可能被扣分。根據公屋扣分制所涵蓋的28項不當行為，包括亂拋垃圾、棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道、攜帶的動物及禽畜隨處便溺及噪音滋擾等行為，會被扣7分。若公屋或中轉屋住戶在2年內累計被扣達16分，其租約會被終止，租戶在終止租約後5年內亦不得再申請公屋。