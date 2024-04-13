借錢黨？荃灣街坊稱屢遇「可疑旅客」　做1事超後悔：以後不會了…

疑似「借錢黨」？近日有網民在荃灣街坊群組發帖，稱每周都會在荃灣遇到「可疑人物」，這些陌生人聲稱是旅客，四處向途人問路，再借問路的時機詢問途人借電話、問有無電子支付及唱錢坐車等。樓主亦曾「中計」給予對方20元，事後非常後悔，故發帖提醒街坊小心。



有網民稱每周都會在荃灣遇到「可疑旅客」，他們借問路時機詢問途人借電話、問有無電子支付及唱錢坐車等。（資料圖片）

該名網民在Facebook荃灣街坊群組發帖，稱近來發現荃灣多了旅客出沒，當中不少人會藉詞問路後，再乘機搭訕，「借電話、問Wechat Pay（微信支付）及找錢搭車之類」。樓主指每星期都會遇到這類「可疑人物」，過往亦曾遇到有人緊隨其後搭訕，深感「煩到死」，於是乾脆給了對方20元以求片刻安寧，「叫她咪跟住我」。惟事後樓主亦擔心其善意助長街頭討錢歪風，「我以後不會這樣做了，非常後悔」。樓主是次發帖是為警醒街坊，「不過有小朋友的家長，真係要提高警覺」。

樓主指，曾因難忍被「旅客」跟着問，索性給了對方20元以求片刻安寧。（GettyImages）

帖文引起網民關注，有網民懷疑樓主遇上的所謂旅客其實是「騙子」，「肯定佢哋係『旅客』？」、「呃錢！」，有人就回應樓主「畀廿蚊咁好，唔跟你跟邊個？」，亦有人建議樓主日後再遇到有人藉故問路，就叫對方用地圖應用程式找路。不過樓主似曾使用此計卻無用，「這招沒用，佢哋諸多解釋，要直接無視佢哋，立即快步走」。

也有網民建議樓主及其他街坊，若日後再遇上類似情況，應找警員處理，「請食飯一律要佢哋向警察叔叔求救」、「你話有個人會幫到你，然後咪帶佢地去搵差佬」、「全部係『無現金、無飯食』之類，我直接講，呢招唔work（行不通）啦，過主」。

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