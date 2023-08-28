借錢黨？黃大仙操普通話男問路　稱持美金戶口　見醒目女起疑即走

本港近期頻頻出現懷疑借錢黨，市民必須小心。有港女日前晚上由黃大仙步行前往九龍城，其間遇到1名操普通話男子詢問「citi bay 」的位置，經了解後才知對方意指「Citibank 」（花旗銀行），男子更稱自己持有花旗銀行的美金戶口，「在櫃員機提不了款」，港女懷疑對方想借錢，立即表示「關門了，沒辦法，你明天去吧！」。對方唯有無奈離開。網民紛紛表示「是但搵間銀行櫃員機都攞到錢，明喺度扮傻」、「凡有路人問有關錢嘅問題，我會即時提高聲量，等周圍啲人知道，再叫佢企定，話我會盡力叫警察嚟幫佢手」。



樓主遇到操普通話男子詢問「citi bay 」的位置，經了解後才知對方意指「Citibank 」（花旗銀行）。（資料圖片）

樓主日前在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」表示，本月8日晚上獨自由黃大仙「行落九龍城買飯食」，途經某私人屋苑樓下時，1名操普通話的男子詢問附近「citi bay 」，樓主一頭霧水，對方顯示1張銀行卡，原來是「Citibank 」（花旗銀行），樓主搜尋資料後，告知對方最近的分行位於樂富商場，指示對方搭小巴。

但男子問：「樂富商場是個什麼地方？」樓主回答「商場囉，地下有Citibank有櫃員機可提款」，男子又指「現在有開門嗎？因為我的是美金戶口，在櫃員機提不了款，在香港很多櫃員機都提不了款，要去櫃檯」。樓主懷疑對方想借錢，立即回答「關門了，沒辦法，你明天去吧」，最終對方無奈離開。

樓主懷疑對方是借錢黨，一句逼走對方。（資料圖片）

網民紛紛表示「是但搵間銀行櫃員機都攞到錢，明喺度扮傻」、「凡有路人問有關錢嘅問題，我會即時提高聲量，等周圍啲人知道，再叫佢企定，話我會盡力叫警察嚟幫佢手」、「我係鑽石山都遇過一個男人，我直頭話附近冇喎，佢仲返問我『係唔係住附近』、『點解會唔知邊度有Citibank』，我笑笑不說話」。

（facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」）