睇樓睇到絕望！連登仔欲租劏房呻好貴　嘆租這類劏房不智：勁嘔心

不少港人為租金「閉翳」，近日有網民在討論區發帖講述當中的「絕望」。樓主打算租屋故看了不少劏房單位，卻覺得租金較廉價的居住環境欠佳，如果想要「正常少少」的劏房單位，月租就已經上到7000、8000元，連同水電費每個月或需1萬元，「加多少少已經夠整租(租獨立單位)」，但1個人花上萬元租下整個單位又太「奢侈」。樓主感嘆為了找1個床位睡覺，就要花一半薪水，實在令人無奈。



有網民打算租劏房，但看了不少單位後卻感到「好絕望」。（《一念無明》劇照）

該網民在連登討論區以「最近睇屋睇到好絕望」為題發帖，大嘆租屋看單位的困難之處。因經濟能力所限，樓主所看單位以劏房為主，惟認為劏房中租金低至4,000、5,000元左右的都「勁惡劣勁嘔心」，指房中「廚廁以外會出現階磚牆同假天花」，而床就緊貼磚牆旁，令人無法理解業主品味。至於較好的劏房月租已需7,000至8,000元，連同水電費或需1萬元，「但劏房水電唔轉名，業主食完政府補貼仲每度賺多你1、2蚊，個個月千幾二千蚊走唔甩」。

樓主稱已不求要「靚屋」，只是1萬元月租租金不低，加多少少錢就已經夠「整租」（即1人租下整個房子），因此認為選擇租金7,000至8,000元的劏房十分不智，但1個人花1萬多元「整租」又十分奢侈，故灰心表示「冇合理選項」，又慨嘆「為個爛X床位奉獻一半人工」。

有網民感慨受經濟能力所限，只能向現實低頭。（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引起不少網民共鳴，「窮係咁，仲可以點？」、「無錢有乜計」。也有人建議樓主選擇租金較低單位，「買黐牆啲貼紙牆紙黐住啲階磚，窮仲可以點先得」。亦有人勸樓主與人合租攤分租金，「搵人夾租囉。每人$6,000就大把2房單位揀」、「搵friend（朋友）夾啦，實有人肯嘅。唔好話咩相見好同住難啦，冇錢就只好低頭」，甚至有人指單人租屋是「地獄」，「香港份糧要好使，一係黐父母住、一係搵多條友夾租。香港單人出嚟住係地獄」。

另外有網民就建議樓主考慮新界村屋，指花5,000、6,000元租村屋已經有400呎選擇，並且有房間、客廳、廚房、廁所，「如果因為搭多半個鐘車就寧願住又舊又細又雜嘅劏房，我寧願要居住質素」、「唔好嫌咩大唔大西北，識揀一定住村屋」。

（連登討論區）