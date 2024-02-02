衰過瞓街？油麻地「廁所改裝」當劏房出租$2700　網民：喪盡天良

【出租／樓市／套房／廁所房】香港寸金尺土，繼籠屋、劏房、棺材房，居然連「廁所房」都有？本港網絡瘋傳1則招租帖文，有業主以2700元出租油麻地華德大廈1個單位，標榜「有冷氣、有廁所、有熱水爐」、「麻雀雖小五臟俱全」。然而網民看過單位相片後，發現是「廁所房」改裝而成，單位狹小得要睡在馬桶旁，直斥「無良」、「喪心病狂」，「仲衰過瞓街」、「咁都有人諗得出，真唔怕折墮」、「真係幾荒謬都有」。



本港網絡瘋傳1則招租帖文，有業主以2700元出租油麻地華德大廈1個單位，竟是廁所改裝而成。（Facebook群組「免佣套房出租」）

有業主於Facebook群組「免佣套房出租」發文，以2700元出租油麻地華德大廈1個長方形單位，標榜「油麻地地鐵站出行半分鐘到」、「平地lift（升降機）」、「有冷氣、有廁所、有熱水爐」、「麻雀雖小五臟俱全」。

從相片見到，單位是由廁所改裝而成的「廁所房」，馬桶安裝在原本沖涼水槽位置，卻沒有附上廁所板；廁所旁邊放了1張梳化床，幾乎已佔了單位一半空間。從房間情況可見，住客可以在馬桶與梳化床加裝浴簾，但仍像零距離睡在馬桶旁，情況相當惡劣。

廁所旁還放有1部電視機，電視機上是1個鋅盤和水喉，供住客梳洗之用，看似相當狹窄。單位另設有2扇窗、1部冷氣機和1部抽氣扇。

「廁所房」相片於網絡廣傳，網民看後震驚，斥責業主「無良」、「喪心病狂」，「仲衰過瞓街」、「咁都有人諗得出，真唔怕折墮」、「廁所板都無塊……」、「黐線X到呢！」、「有病！廁所租畀人住」、「真係幾荒謬都有」。也有網民揶揄，「廁所加張梳化床同冷氣變套房」、「我租嗰個迷你倉四正過佢㗎」。

網民斥責業主「無良」、「喪心病狂」。（Facebook群組「免佣套房出租」）

在網民圍攻下，出租「「廁所房」帖文目前已被刪除。