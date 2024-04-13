上水443呎公屋拍賣開價$130萬　牆身掉漆磚外露　網民︰敘利亞風

得公屋，得天下，但因種種原因，公屋也可能要被拍賣。有地產集團拍賣行將於本月底拍賣多個物業，其中位於上水天平邨的公屋卻受到網民留意，因該單位的裝修風格與一般家居有別，明顯走工業風，斑駁掉漆的牆身和地板，配上外露的磚牆和多個空心磚擺設，似乎營造原始感覺。該實用面積443平方呎，拍賣開價綠表130萬元，因未補地價只供合資格人士購買。網民笑言「敘利亞風得嚟好型喎，個啲空心磚個兩張餐椅同廚房洗碗盆正喎！ 不過好似唔利風水」、「裝修風格好特別」。



上水天平邨有公屋單位走工業風格，營造原始老舊感覺，全屋除了天花板之外，其他地方好像沒有修飾過。（忠誠地產集團 - 測量行拍賣行facebook專頁圖片）

忠誠地產集團拍賣行在官網介紹本月24日開賣的多個物業，同時在網站和facebook交代物業資料，其中1個單位是上水天平邨，實用面積443平方呎，拍賣開價綠表130萬元。

單位對開景色開揚。（忠誠地產集團 - 測量行拍賣行facebook專頁圖片）

拍賣行同時上載多張照片，可見單位的窗外景色開揚，內部裝修則傾向工業風格，營造原始老舊感覺，全屋除了天花板之外，其他地方好像沒有修飾過，部份露出磚牆，牆身僅得斑駁表面，地板凹凸不平，加上多個空心磚擺設和木貨板，連大門和櫈子都是木質，而照片中未見有床，廚房和睡房都是開放式，行李篋隨意放在地下打開，全屋塑造簡約感覺。

單位獨特的裝修風格引來網民熱烈討論，紛紛留言指「幾好，最緊要價錢夠平，買返嚟再裝修咪得」、「敘利亞風」。不過，由於單位未補地價，故只供符合資格人士購買，包括公屋居民或白居二中簽的申請者等。

（綜合）