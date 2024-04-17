有禮小巴司機！打招呼兼溫提轉彎坐好、拎齊嘢　網民讚：值得尊敬

時有市民投訴遇上態度差的小巴司機，不過，有網民就幸運遇上極有禮的司機。近日網上流傳影片，指沙田有小巴司機極有禮，不但主動與乘客打招呼，又會提醒要下車的乘客檢查隨身物品，更會在汽車開動及轉彎前提醒乘客坐好。小巴司機的暖心行為令網民動容，紛紛大讚「敬業樂業精神令人非常佩服」、「太好人太有禮貌值得尊敬」。

原來該段影片早於2016年已在網上流傳，當時已有不少網民讚爆該小巴司機是業界中難能可貴的一員，而近日被網民翻出再瘋傳。



有網民幸運遇上極有禮的小巴司機，於是拍下影片表揚他。（FB影片截圖）

網上流傳的影片長約2分17秒，有網民轉發影片時亦大讚「有禮貌到你唔信嘅小巴司機」。該路線為專線小巴68K來往沙田與大圍，片中司機駕駛態度良好，每逢埋站前都會提醒要下車的乘客檢查隨身物品，並主動說再見，只見他每次開車門前都重複「慢慢落車，睇有無嘢漏低，望一望啊，Bye bye」、「攞齊晒嘢準備落車啊，慢慢行」。

另外，當乘客表示要下車時，司機又會覆述乘客所說的站點進行確認，如「好！收到，希爾頓」、「收到，惠康」等。而且，他每逢開車及轉彎前都必定開聲提醒乘客，「繼續開車，坐好吓」、「繼續轉彎，坐好」。

小巴司機會提醒要下車的乘客檢查隨身物品，更會在汽車開動及轉彎前提醒乘客坐好。（FB影片截圖）

由於司機聲線爽朗，態度誠懇，語氣友善，因此網民看完影片都讚不絕口，「呢位小巴司機太好人太有禮貌值得尊敬」、「香港多些禮貌司機才有進步」，也有網民笑言「我估呢個阿叔本身係做幼稚園保姆車司機」、「咁認真做嘢，可能新入行都未定」。

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《香港01》記者翻查資料，發現該段影片早於2016年1月已開始在網上廣傳，當時已有不少網民大讚該小巴司機是業界中難能可貴的一員，紛紛留言表揚他，「敬業樂業精神令人非常佩服」、「香港地冇乜呢啲小巴司機！簡直是難以忘記」。惟該司機之後似乎改為駕駛其他線路，及至2018年他再度被網民「表揚」，該年8月，有網民乘搭該司機所駕駛的68K線小巴時，因感「暖心」而拍片上傳至網上，片中司機向車上乘客稱「好多客都同我講『你返嚟做喇？』」，顯示他曾有段時期並非駕駛68K。不過，該司機熱心有禮的態度未有變改，仍然每逢開車及轉彎前都會提醒乘客，令網民動容，「好難得，仲係咁有禮貌」。

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