有禮車長！城巴司機向乘客打招呼　長者坐好才開車　獲激讚咁回應

安全接載乘客到達目的地，是巴士司機的基本責任，但有時一些暖心舉動，更會讓乘客倍感窩心。有網民表示，日前在小西灣乘搭城巴8X，形容「車長非常有禮貌」，不但對每位上車乘客打招呼，提醒上落小心，而且等待年長乘客坐下才開車，大讚其駕駛態度，其他網民留言指「這樣專業有禮的司機值得表揚」、「其實好多司機都好好㗎」、「有禮貌當然好」。



巴士車長不但對每位上車乘客打招呼，提醒上落小心，而且等待年長乘客坐下才開車，獲網民大讚駕駛態度。（facebook群組「柴灣人柴灣事」圖片）

城巴發言人表示，馬車長加入城巴短短4個月，公司已接獲逾40封顧客讚賞信，城巴對擁此專業車長感到無比自豪，相信他會成為業界的良好榜樣。

城巴發言人稱，在傳媒報道刊出後即聯絡了馬車長，他感謝顧客及網民的讚賞，表示會繼續努力提供服務：「我很享受與顧客的交流，因此日常說一聲早晨、打招呼是很平常的事。近日，有些顧客在下車時也主動由中間車門位置，向我大聲說再見，使我非常高興。」馬車長自小便在港島區居住，他分享大半年前搭城巴時，留意到車內的招聘廣告，受到鼓勵而加入成為巴士車長。

樓主在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，稱自己於1月30日中午12時許，乘搭城巴8X小西灣上車，車長表現有禮，「對每位上車乘客打招呼及提醒上落小心，又會等年長乘客坐下才開車」，大讚「駕駛態度值得稱讚」，車廂屏幕顯示司機姓馬和職員號碼。

網民大讚「這樣專業有禮的司機值得表揚」、「其實好多司機都好好㗎」。（示意圖/資料圖片/非當事人）

其他網民大讚「這樣專業有禮的司機值得表揚」、「其實好多司機都好好㗎」、「有禮貌當然好」、「好的應該讚」、「如果每位車長都多走一步，將心比己，發放正能量，大家每日都會感受到幸福」。

（facebook群組「柴灣人柴灣事」）