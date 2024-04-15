上水乘客搭小巴用支付寶無反應　情急改用八達通　車程後續更無奈

現時不少小巴都支援支付寶，為乘客提供多1個電子支付方式。有小紅書網民表示，早前在上水搭小巴，最初忘記付錢，因而被司機提醒，手忙腳亂使用支付寶，但沒有反應，唯有改用八達通，事後才發現原來支付寶已經成功扣款，換言之，自己支付2次車資，「多扣了1次錢，真是哭笑不得」。網民建議「其實慢慢刷不用急啊，有什麼好害怕呢？坐定定等車停定再刷也不遲的，畢竟行車時刷會有危險啊」、「入鄉隨俗（使用八達通）」。



樓主使用支付寶無反應，唯有轉用八達通，但事後發現原來已經成功扣款，自己付了雙倍車資。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本月3日在上水乘搭小巴，一不留神忘記支付17.3元車資，「司機大哥催促聲響起，我手忙腳亂地拿起手機準備刷支付寶」，但竟然沒有反應，司機一臉疑惑，樓主同樣一頭霧水。 情急之下改用八達通，隨後坐下查看支付寶帳戶，發現原來已經成功扣款，自己付了雙倍車資，形容「錢包受傷」。

樓主提醒對於容易緊張或有社交恐懼的朋友，坐小巴時用八達通卡穩妥，拍卡聲清脆，司機容易聽到，以避免誤解，但如果選擇使用支付寶，記得事前告知司機，付錢後向司機展示扣費紀錄，避免了重複拍卡的尷尬。網民紛紛指出「確實八達通方便啲」、「用八達通咪無事囉」、「將用剩的零錢用上才是正解」。

（小紅書）