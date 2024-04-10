社死！內地女在港搭巴士　用4種方法付車資失敗　幸獲大叔神救援

隨着電子支付日漸普及，香港的巴士支援各種支付方法，不過有機會遇上機器失靈的情況！有內地女於小紅書文分享自己在港乘巴士的「社死」經歷，她上車付款時用信用卡、電子支付，共4款不同的支付方法也失敗。在非常焦慮之際，有位香港大叔「身披聖光」，拿着一個5元硬幣走到她身旁幫忙付了車錢，令她感動大呼，「好人一生平安！」。



有內地女於網上發文分享自己在港乘巴士的「社死」經歷，她上車付款時用信用卡、電子支付，共4款不同的支付方法也失敗。（示意圖／資料圖片）

該內地女於小紅書以「本顯眼包乘香港巴士在線乞討了」為題發文表示，日前乘巴士緊張地揮手示意停車後，「麻利地掏出香港信用卡，嘟不上；換美國信用卡，嘟不上；Apple Pay，更沒用了；雲閃付，也不行」，她當刻焦慮得汗流浹背，只能對司機說「It doesn’t work（它不行）」，司機也顯得為難。

在不知所措之際，內地女說「這時一位大爺身披聖光，手持一枚5元鋼鏰（硬幣）走到我身旁」，大叔說了句「用這個吧！」。內地女雖感到不好意思，但「我今天確實一分錢現金都沒有帶，好像也沒有別的選擇了」，只能接受大叔的好意，並在帖文感謝道「好人一生平安！」。

內地女指出，之後留意到司機在等紅燈的時候，「開始試圖修理掃碼機器」，再定睛一看，「這車連頭頂的顯示屏也是壞的啊」。

內地女指出，之後留意到司機在等紅燈的時候，「開始試圖修理掃碼機器」，再定睛一看，「這車連頭頂的顯示屏也是壞的啊」。（小紅書圖片）

帖文引來網民指出，巴士的付款裝置經常壞掉，或因手機屏幕亮度問題掃碼失敗，「九巴的機常壞，我就不明白內地公交車的掃碼機都沒見會壞的」、「八達通就沒見壞，支付寶這些確實有時候刷不了」、「那個Alipay的機器靈敏度極差，之前有段時間懶得掏八達通出來付款，就直接用Alipay掃碼付，結果很多次都是死活掃不出來，給我尷尬得」、「除了機場線全部都可以壞，陽光太大了掃不出來、太暗了掃不出來，反正有各種原因」。

有內地網民表示，遊港時八達通很重要，或至少要帶備少許現金出門，「不想用八達通的話就最好適當帶點現金，有的小店只收現金」、「安裝手機八達通吧」、「大部份港人搭車都係用八達通多，又快又方便一拍ok」、「其實支付寶、信用卡收錢機是給遊客用的。如果少遊客的巴士線，他們支付寶收錢機壞了也照走。下次用八達通的話就百分之百沒問題。如果在香港留幾天的話，或將來還會繼續來港的話，還是買張八達通」。