外賣員收短訊催促送餐即躁底　見客人1句話勁感動　網民估真相是…

不想外出用餐或外賣自取，不少人都會選擇在外送平台下訂單，等待外賣員將餐點送到府上。最近有外賣員就在社交平台分享，指早前某天晚上收到「孖單」，不料他取餐後10分鐘，卻收到客人短訊催促送餐，他先回覆指「天雨路滑」，但心生不滿的他亦決定改變送餐次序，本打算讓客人多等一會，但不久卻再收到對方暖心短訊，表示「小心為上，掛在門口便可，謝謝」，頓時讓樓主非常感動。不過，帖文引來網民討論後，大批人紛紛解釋指催促短訊其實是相關平台預設訊息，故只是誤會一場。



有外賣員就在社交平台分享，指早前某天晚上收到「孖單」，不料他取餐後10分鐘，卻收到客人的短訊稱催促送餐，讓他大感不滿。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

樓主在facebook群組發文，表示某天晚上約8時許收到「孖單」，他取餐後約10分鐘收到客人短訊，稱「請盡快送餐」。樓主指，起初他打算先向發短訊的客人送餐，「當時仲有起碼25分鐘時間，我有信心準時，點知收到第一句即時躁晒」，故想更改送餐次序，最後才向該客人送餐。

樓主後來再收到客人短訊，窩心表示「小心為上，掛在門口便可，謝謝」，他頓時怒氣盡消。網民則幫忙解釋稱，客人第1個短訊應是外送平台應用程式的預設訊息。（facebook圖片）

不過，在樓主回覆指「天雨路滑」後，他再收到客人短訊，窩心表示「小心為上，掛在門口便可，謝謝」，他頓時怒氣盡消，決定繼續向該名客人送餐，並以「請稍等」、「謝謝」回應。

帖文一出，不少網民表示客人第1個短訊，其實應為外送平台應用程式的預設訊息，故客人並非有意催促樓主，「第一句應該係預設嘅訊息嚟」、「第1句係預設訊息，有次我想提外送員唔使門鐘壞咗要打電話，結果撳搵外送員第1句預設就係催餐」。