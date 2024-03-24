雪豹爭地盤大打出手 下一秒突然熱情擁抱 暖心原因感動無數網民
撰文：聯合新聞網
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一對雪豹父女在地盤上不期而遇，眼見兩隻雪豹為了爭地盤打起來，沒想到公雪豹竟認出眼前母雪豹是自己女兒，立刻停戰還深情地看著對方，父愛爆棚的模樣吸引不少網友熱議。
IG一名野生動物攝影師「donglinzhou1222」在西藏旅遊時，意外拍下一幕令人感動的畫面，在西藏生態保育區內有一隻名叫麥冬的母雪豹，日前牠在覓食時竟意外遇見了他的父親才仁，起初兩隻雪豹根本沒認出誰是誰，就這樣在彼此的地盤對峙，說時遲那時快兩隻雪豹便為了爭地盤打起來，但沒過多久才仁便認出麥冬是牠的孩子，本來劍拔弩張的戰況瞬間停下，才仁還給了麥冬一個擁抱，於是兩隻雪豹便停下爭鬥，站在原地互相凝視對方。
【圖輯】大打出手變熱情擁抱！點圖放大看雪豹父女相認畫面👇👇👇
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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示「雪豹父女的不期而遇」、「起初雪豹女兒還沒認出老子呢」、「居然還認得彼此，不簡單，很多雄性貓科動物根本不會認出小孩」、「兩隻大貓彼此咬了一嘴毛」、「父女的心性是最相似的」。
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