雪豹爭地盤大打出手　下一秒突然熱情擁抱　暖心原因感動無數網民

一對雪豹父女在地盤上不期而遇，眼見兩隻雪豹為了爭地盤打起來，沒想到公雪豹竟認出眼前母雪豹是自己女兒，立刻停戰還深情地看著對方，父愛爆棚的模樣吸引不少網友熱議。



IG一名野生動物攝影師「donglinzhou1222」在西藏旅遊時，意外拍下一幕令人感動的畫面，在西藏生態保育區內有一隻名叫麥冬的母雪豹，日前牠在覓食時竟意外遇見了他的父親才仁，起初兩隻雪豹根本沒認出誰是誰，就這樣在彼此的地盤對峙，說時遲那時快兩隻雪豹便為了爭地盤打起來，但沒過多久才仁便認出麥冬是牠的孩子，本來劍拔弩張的戰況瞬間停下，才仁還給了麥冬一個擁抱，於是兩隻雪豹便停下爭鬥，站在原地互相凝視對方。

【圖輯】大打出手變熱情擁抱！點圖放大看雪豹父女相認畫面👇👇👇

+ 1

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示「雪豹父女的不期而遇」、「起初雪豹女兒還沒認出老子呢」、「居然還認得彼此，不簡單，很多雄性貓科動物根本不會認出小孩」、「兩隻大貓彼此咬了一嘴毛」、「父女的心性是最相似的」。

【相關圖輯】兩隻老虎打交變鬥可愛！落敗大貓被壓「反手一啪」夾爆對手面珠墩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

推薦日本人什麼必吃台灣味？ 眾人點名2餐廳：回去能炫耀

社工年資10年「殘酷低月薪」曝 還要回捐薪水⋯網嘆：做功德的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】