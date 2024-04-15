新移民婦拍片曬大埔公屋豪裝單位　網民舉報1設施違規　後續慘了…

【公屋申請／裝修／濫用公屋】公屋裝修不應隨意改動空間間隔，否則隨時違反房屋署公屋指引，甚至可能終止租約收回單位！近日就有新移民婦人把「改造」後的公屋單位拍攝影片放到公屋群組「開心share」，且表現相當興奮雀躍。然而有眼利網民發現，單位1處改動涉嫌違規，更有網民發起向房屋署舉報，獲回覆指已採取相應行動，並指會檢查其「入息及資產」，若發現違規，會採取必要行動。目前相關新移民婦Facebook已變成「空白」，未有帖文或相片，未知是否已全部刪除。



公屋裝修不應隨意改動空間間隔，否則隨時違反房屋署公屋指引。（資料圖片）

該新移民婦人早前在Facebook大埔富蝶邨群組發布相片及影片，分享其公屋單位改造成果，感恩「喜得喜蝶樓」。她表示，3月6日收到喜蝶樓單位鎖匙後，就「拜四角」，並花費數萬元裝修，包括鋪地磚、改造廚房和廁所等，似乎對「成績」相當滿意。

從相片及影片見到，該新移民婦人「睇樓」時，在單位內高舉雙手大跳，相當興奮，亦分享了廚房改裝摺門、廁所、地板、家具裝修擺設「成果」。

該新移民婦人分享其公屋單位，興奮大跳。（網上圖片）

帖文引來熱議，有眼利網民發現，該新移民婦人拆走原裝廚房門改成摺門，或違反房屋署「業主固定裝置分類」指引，發起向房屋署舉報，「佢咁高調好快房屋署會搵佢啦」、「點解佢咁X嘅」、「真係都唔係好明係啲咩嘅思維，上到樓就要影條片出嚟炫耀1下」、「畀錢還原啦」。

至上周四（4月11日）有網民，有網民上載郵件截圖，顯示確實有人向房屋署舉報，獲回覆房屋署及屋邨管理職員已家訪喜蝶樓相關單位檢查，並「已採取相應行動」。房屋署又指，職員會檢查「此單位的入息及資產」，若發現有違規情況，會採取必要行動。

有網民發起舉報行動。（網上圖片）

其他網民看後表示「舉報（違規）係每位人士人人有責」、「都係嗰句，一切還原處理」。而相關新移民婦Facebook目前已變成「空白」，未有帖文或相片，未知是否已全部刪除。

相關新移民婦Facebook目前已變成「空白」，未有帖文或相片，未知是否已全部刪除。（網上圖片）

房屋署編配給租戶公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備。根據公屋租約條款，事前未經該署書面同意，租戶不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內原有固定裝置或設備。