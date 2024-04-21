為吹風？的士乘客任由BB頭手伸出窗片曝光　網民鬧爆危險：黐X線

乘搭交通工具時，家長更應看顧好同行小孩！不過日前有網民分享長約36秒短片，只見有司機行駛期間，前方1輛的士後座隱約看見1名嬰兒，不斷將頭和手伸出車窗外，畫面更是維持近20多秒後，車上成人才將車窗關上。有網民批評該家長罔顧嬰兒安全，亦怒斥「唔好搞到消防救護員勞師動眾，唔好影響到救護」。



根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條列明，的士乘客在車內或車上時，均不得將身體或肢體探出，或放在車輛之外，以致伸出道路上，任何人無合理辯解而違反規定即屬犯罪，一經定罪，可被罰款港幣5,000元，及監禁6個月。



有司機分享片段，顯示的士後座1名嬰兒，不斷將頭和手伸出車外。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳車cam片，指「隊個BB出窗，感受夏天的風」。片段所示，當時片主正沿觀塘繞道行駛，左前方的的士後座隱約看見1名嬰兒，他不時將頭和手伸出車窗外，又不時「擰頭」回望後方，雙手亦在車外「條條揈」，若然後方有車輛高速駛經，情況或相當危險。而上述畫面維持近20多秒後，車上成人才將車窗關上，片段亦至此告終。

片段曝光後，不少網民批評該家長罔顧嬰兒安全，直斥「黐X線」，「管佢又話管佢，唔管佢又亂咁嚟，呢啲咪香港人囉！」、「唔好搞到消防救護員勞師動眾，唔好影響到救護」；惟有人猜測是否另有內情，「係咪BB想嘔，又無膠袋之類，所以隊佢出去」。

根據運輸署網頁顯示，司機駕駛時切勿讓乘客把身體伸出車窗外；而香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第46條亦列明，公共巴士、公共小巴或的士之乘客，在車內或車上時均不得將身體或肢體探出，或放在車輛之外，以致伸出道路上，任何人無合理辯解而違反規定即屬犯罪，一經定罪，可被罰款港幣5,000元，及監禁6個月。

（FB「車cam L（香港群組）」）