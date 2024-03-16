東鐵男童膠袋笠頭母玩手機懶理　後續舉動更危險　網民：小心窒息

真的可以任由兒童用膠袋笠頭？有港女在網上上載1張照片，見到東鐵車廂內有1名男童跪在買餸車上，用膠袋把整個頭部套着，旁邊1母親則一直低頭玩手機，相信不知道或默許男童的行徑。樓主其後用文字補充，指男童其後用膠袋笠住胞妹頭部。有網民批評樓主「見死不救」，但樓主回應指男童母親都沒有理會，她亦管不着。有網民直指以膠袋立頭的行為有潛在危險，因會引致窒息，嚴重甚至可致命，「如果喺屋企冇人睇住……」。



男童跪在買餸車上，用膠袋笠頭自得其樂。樓主其後在相中加上emoji遮檔車上其他人的樣貌。（facebook群組「香港突發事故報料區」）

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區」上載1張照片，顯示現場是港鐵車廂內，明明尚有座位，但身穿校服的男童卻跪在買餸車上，並用膠袋笠頭自得其樂。

樓主用文字交代後續情況，指「嗰個男仔攞個膠袋笠住個女仔個頭…焗埋個妹」，網民直指這是「生仔要考牌系列」、「這個都不會把孩子悶壞麼？」。但有人批評樓主見死不救，甚至指「你（樓主）咪又係拎部電話出嚟影咗先」，但樓主反駁「你點知佢哋玩慣咗喺屋企點樣玩？」、「佢哋阿媽唔理…係咪都（要）怪人？」。

有網民指過往曾發生膠袋笠頭的自殺慘劇，又或是兒童不當玩膠袋，亦有機會造成窒息，甚至致命，質疑有關舉動有潛在危險，家長應加倍小心教導，不要讓兒童做出同類行為。不過亦有人認為無需過虐，「應該問題唔大，如果講窒息邊有咁容易」。

（facebook群組「香港突發事故報料區」）