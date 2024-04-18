DSE試場黑科技作弊？考生疑鄰座有人戴智能眼鏡　網民爆笑懷疑係…

考試戴上特別眼鏡，當中可能內有乾坤？有DSE考生日前發文，指應考英文卷時，懷疑鄰座考生「係咪帶咗智能眼鏡，因為好粗框」，又展示出1張Google AR眼鏡示意圖，形容兩者外觀相似，但AR眼鏡可在鏡面提供即時翻譯。樓主指監考員未有為意，他亦怕是自己多疑，「如果唔係就尷尬」，故未有作出反應。有網民指目前已有提供翻譯功能的眼鏡，如果有疑慮大可向監考員提出，但有人笑言該戴粗框眼鏡同學「係咪新眼鏡未搣走層保護膜咋」。



有DSE考生在討論區發文，她懷疑鄰座考生佩戴具備即時翻譯功能的智能眼鏡。（示意圖 /《浮床》MV）

樓主在Dcard討論區以「DSE試場黑科技？」為題發帖，她指日前應考DSE英文科時，留意到鄰座同學眼鏡框很粗，「唔肯定佢係咪帶咗智能眼鏡」，因為現時有眼鏡可在鏡面上提供即時翻譯。她貼出1張Google AR眼鏡技術概念宣傳片的截圖，形容外觀和該眼鏡相似，「類似Google呢一隻咁，但我又隔籬嗰個，唔會變黑超，所以都唔肯定」。

樓主指一眼看見該同學眼鏡時已起疑，「監考員又唔係好為意，係又驚自己多疑如果唔係就尷尬」，想問網民有沒有使用類似眼鏡。

樓主貼上的示意圖，指「類似Google呢一隻咁」。（Dcard討論區／Google影片截圖）

有網民認為如果事件屬實是「好大件事」，可能涉及「高科技作弊」，因為現時已出現有翻譯功能的眼鏡，「我睇過可以直接將翻譯嘅內容投射落去個鏡面上」，如樓主有懷疑，大可叫監考員去檢查。不過有網民認為只是一場誤會，「係咪新眼鏡未搣走層保護膜咋」。

樓主上傳圖片為2022年Google I/O 開發者大會中公布的新一代Google AR眼鏡，展示可結合即時翻譯功能，外媒報道開發專案名為「 Project Iris」。不過，去年《 Business Insider 》引述消息人士指，Google擱置了該項目，轉而重點開發軟件。

另一款較引起關注的智能眼鏡，是facebook母公司Meta發表的「Ray-Ban Meta」，去年尾公布新增功能包括透過Meta AI 進行影像識別及翻譯，外媒報道目前有少數參與搶先體驗的Ray-Ban Meta用戶試用，完成Beta 測試後會發布到所有第二代Ray-Ban Meta上。

（Dcard討論區）