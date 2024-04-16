陸網紅貓一杯造假被全面封殺　網民揭2大「死因」與貴州大火有關

大陸知名網紅「Thurman貓一杯」在各平台累計吸引超過3,000萬粉絲，她在年初因拍攝影片「秦朗巴黎丟作業」人氣引發關注，不過近來卻被中國警方發現影片造假，事後她出面道歉，社群平台立刻遭到全面封殺。對此，有網友則不解大陸官方處理這件事情似乎有點過頭，「被全網封殺感覺有點過了，這樣台灣網紅應該死一片了！」



「Thurman貓一杯」日前因為發布造假影片「小學生作業丟巴黎廁所」，遭到大陸官方全面封殺所有社群平台。有網友在Dcard發文，直言「雖然這件事情有點蠢，但被全網封殺感覺有點過了，照這標準台灣網紅應該死一片了。」

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發文一出，許多網友在底下留言附和，「兩千多萬追蹤的帳號說沒就沒 ，他的事件大概只是拿來壓其他事吧，很喜歡看他的說」、「她事件在中共看來應該跟晚安小雞事件差不多。」、「人多口雜！那時候熱搜整個爆了，還不斷有人認親認學校，想追小學生『秦朗』現身說法被還寒假作業的感受，有人看不慣就檢舉，檢舉就要處理。抖音現在不想被掃颱風尾直接封號禁言處理很快」、「照這種標準來看，台灣超過一半網紅都要被封殺」。也有網友分析「Thurman貓一杯」會被封殺的兩大原因，「1.當時中國貴州大火，結果熱搜是她。2.她有很多次機會可以說這是一個劇本，因為她拍了非常多部短影音圍繞著這個話題，但她後來卻說這是真實事件」。

此外，有PTT網友也出面揭露事情始末，表示自從「Thurman貓一杯」發布影片後，底下就有自稱是「秦朗舅舅」的網友留言稱秦朗就讀西場國小，但有其他網友根據「秦朗舅舅」的實名制IP發現浙江真的有一間西場國小，接著該校就收到許多來電說秦朗的寒假作業掉了。西場國小因此不堪其擾，且該校一年級也只有四個班級，根本沒有一年八班，就連其他省份的西場國小也受到影響。另外，大陸3年前就已經規定小學一、二年級學生不能安排回家作業，西場國小也因此遭人檢舉被當地教育局調查，後來學校也出面否認此事。

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「Thurman貓一杯」眼見事態嚴重，團隊則繼續偽造微信交談紀錄，表示已與秦朗媽媽聯絡上，更稱事情已經告一段落，要網友們別再關注此事。不料最後卻有網友舉報到中央，就連央視也跳出來澄清，「Thurman貓一杯」這才出面發布道歉影片，而隔天「Thurman貓一杯」的相關社群平台就遭全面禁言，接著帳號全部遭封鎖。

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